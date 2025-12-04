U podrumu Vjesnika nalazi se 50-ak litara nafte, tinejdžeri u zatvoru

Dvojica 18-godišnjaka koji su osumnjičeni da su zapalili Vjesnikov neboder ostaju u istražnom zatvoru, nakon što im je sud odbio žalbu da istražni zatvor odrade u kući s električnom nanogicom.

Sumnja se da je dvojac 17. studenog u večernjim satima, dok su boravili s prijateljima u Vjesnikovom neboderu, zapalili papir, nakon čega se vatra razbuktala i proširila.

Ključni dokazi su iskazi dvoje maloljetnika koji su također te večeri bili u Vjesniku i koji su naveli da su vidjeli kako su 18-godišnjaci zapalili papir.

U međuvremenu je ispitano još nekoliko svjedoka koji su, među ostalim, naveli da u noći požara u neboderu bilo čak 15-ak mladih. Kako su objasnili, nisu svi došli zajedno, neslužbeno doznaje Index.

To je navodno potvrđeno i snimkama videonadzora na kojima se vidi puno veći broj ljudi od onog prvotnog kako se kreće oko zgrade te ulazi u nju.

Naknadno je utvrđeno i da se u podrumu Vjesnika nalazi 50-ak litara nafte koja je tamo trebala služiti kao gorivo za grijanje. Igrom sreće vatra nije prodrla do podruma.