U planu velika rekonstrukcija: Knin i Drniš povezat će modernija i sigurnija cesta

Hrvatske ceste izradile su potpunu projektnu dokumentaciju i ishodile lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju državne ceste DC 33, dionica Knin – Drniš u duljini od oko 20 km. U postupku je ishođenje građevinske dozvole te je u Planu nabave za 2026. godinu u IV. kvartalu planirano pokretanje postupka nabave za predmetne radove, piše HRT.

Rekonstrukcijom državne ceste DC 33 predviđena su poboljšanja geometrije ceste s izmještanjem trase na lokaciji prijevoja Konj, željezničko-cestovnog prijelaza Kosovo i u Tepljuhu čime bi se, između ostalog, izbjegli, odnosno denivelirali željezničko-cestovni prijelazi na tom dijelu državne ceste.

Predmetnom rekonstrukcijom također je planirano rješavanje oborinske odvodnje, ugradnja nove opreme, te kanaliziranje pješačkog prometa izgradnjom jednostranih, odnosno obostranih nogostupa ovisno o potrebama i prostornim mogućnostima, javljaju iz Hrvatskih cesta.