U petak spektakl dalmatinske zavičajne kulture u Solinu: koncert 2. Bašćinski memento klape Tamarin i Gradski mandolinski orkestar iz Splita Sanctus Domnio

U Solinu se u petak, 29. kolovoza, sa početkom u 20 sati i 30 minuta u vrtu arheološkog muzeja Tusculum održava druga edicija samostalnog koncerta ženske klape Tamarin pod nazivom “2. Baščinski memento klape Tamarin“, s napomenom kako će se u slučaju kiše ili jačeg nevremena isti održati u Hotelu President u Solinu.

Tamarinke će kroz sadržaj solinskog i dalmatinskog zavičajnog identiteta klapskog pjevanja, prikazivanjem hrvatskog jezika i dalmatinskog dijalekta, dočaravajući njihovo značenje nekada i danas, potičući umjetničko stvaralaštvo u ovo moderno vrijeme ostvariti svoju želju predstavljanja zdravog vida zabave javnosti.

Svaka edicija ove manifestacije ujedno je osmišljena i za prijatelje i suradnike klape Tamarin u ulozi gosta koncerta, kojem želi dati priliku da predstavi svoj rad i vještine, ne samo klapske ili vokalne, niti isključivo glazbene, već i druge kulturno-umjetničke i izvedbene izričaje.

U ovoj drugoj ediciji koncerta, gost je renomirani Gradski mandolinski orkestar iz Splita Sanctus Domnio, koji je osnovan 1990. godine s namjerom višestruke odgojne zadaće i kulturne obnove mladih naraštaja. Orkestrom ravna dirigent prof. Vladimir Lukas.

Voditeljica večeri je mag. art. Marica Grgurinović, dok iza organizacije stoji upravo klapa Tamarin.

Kao dugovječna klapa, kontinuiranog djelovanja već pune 34 godine, Tamarin ima pregršt iskustva u osmišljavanju i realizaciji aktivnosti ovoga tipa te se može pohvaliti kako su njihovi koncerti vrlo traženi i rado posjećeni. Klapa gaji izvorne tradicijske napjeve klapske glazbe. Umjetnička voditeljica klape je dr. sc. Jelena Buble, prof. iz Trogira.

Ulaz je slobodan!

Mjesto: Solin, vrt Tusculum (u parku antičke Salone), u slučaju nevremena u Hotelu President u Solinu

Datum: petak, 29. kolovoza 2025. godine

Vrijeme: 20 sati i 30 minuta

Ovaj se hvale vrijedan festival kulture ostvaruje, kao projekt, uz suradnju i potporu Grada Solina, Turističke zajednice grada Solina, Splitsko-dalmatinske županije i Arheološkog muzeja u Splitu.