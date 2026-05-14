U petak će se na Lovrincu obilježiti 81. obljetnica Bleiburške tragedije

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije povodom obilježavanja 81. obljetnice Bleiburške tragedije i Križnog puta organizira komemorativni program koji će se održati u petak, 15. svibnja 2026. godine u Splitu.

Program obilježavanja započinje u 9:30 sati na gradskom groblju Lovrinac, kod spomen-obilježja Domobranima (mjesto najbliže masovnoj grobnici), gdje će se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati počast nevinim hrvatskim žrtvama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istoga dana u 19:00 sati u Prvostolnici Uznesenja Blažene Djevice Marije – Katedrali sv. Dujma služit će se sveta misa zadušnica za sve žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta.

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga poziva građane da se pridruže komemoraciji i zajedničkoj molitvi za nevine hrvatske žrtve te svojim dolaskom iskažu pijetet i poštovanje prema stradalima.