Plenković okupio ministre: Vlada mijenja ključna pravila koja utječu na sve građane

Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti nekoliko zakonskih prijedloga.

Novi Zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje s EU-ovom tzv. CCD 2 direktivom, donosi značajne koristi za potrošače, osobito u pogledu veće zaštite, transparentnosti i financijske sigurnosti. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita neće više moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, kao i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti s ciljem izbjegavanja situacija odobravanja kredita nekome tko ga nije u stanju otplaćivati, piše Dnevnik.hr.

Vlada će predložiti i izmjene Zakona o trgovini kako bi se omogućilo da lokalne jedinice mogu trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat navečer i 6 sati ujutro ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite reda i mira, kulturne baštine ili okoliša.

Radi usklađivanja s EU zakonodavstvom, ali i nedavno izmijenjenim Zakonom o tržištu kapitala, Vlada mijenja i Zakon o računovodstvu, a na donošenje u Sabor upućuju se i izmjene Zakona o odvjetništvu usmjerene na usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a i liberalizaciju tržišta odvjetničkih usluga.

Mijenja se i Zakon o obrtu s ciljem jačanja obrtništva, rasterećenja obrtnika te očuvanja obiteljske tradicije, uz istodobnu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osiguravanje kontinuiteta poslovanja, a u drugo saborsko čitanje uputit će se i konačni prijedlog Zakona o zaštiti potrošača.

Vlada će donijeti i odluku o utvrđivanju prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru, strateški dokument koji prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskog područja te Uredbu o tarifi sudskih pristojbi. Na dnevnom su redu i izvješća o radu policije za 2025., kao i o prošlogodišnjoj protupožarnoj sezoni, piše Dnevnik.hr.