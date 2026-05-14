Splitska policija upozorava građane: Riječ je o opasnoj prijevari

Splitska policija izdala je važno upozorenje za građane.

U nastavku ga prenosimo u cijelosti:

- S obzirom na to da smo u proteklih nekoliko tjedana u nekoliko navrata zaprimili veći broj informacija od građana da su zaprimili poruku u kojoj se pošiljatelji lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova i u kojoj piše da je osoba počinila prekršaj te traže da klikne na dostavljenu poveznicu, ponovno obavještavamo građane da se radi o pokušaju prijevare. Naš savjet je da ako ste dobili poruku ovakvog sadržaja istu odmah izbrišete. Tako nepoznati počinitelj pokušava ukrasti osobne i bankovne podatak kako bi ih najvjerojatnije zloupotrijebio.

Policija ne obavještava građane o počinjenju prometnih prekršaja na ovakav način niti šalje poruke ovakvog sadržaja zbog čega pozivamo građane da ne otvaraju poveznice iz takvih poruka, ne unose nikakve podatke i da poruke izbrišu.

Informirajte se o načinima do sada zabilježenih načina prijevara. PU splitsko dalmatinska kontinuirano provodi savjetovanje i informiranje građana i na našim stranicama možete pronaći primjere iz prakse, ali i savjete kako se zaštititi.

Više informacija i savjeta možete pronaći na stranici PU splitsko-dalmatinske Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o računalnoj sigurnosti? - stoji u priopćenju za medije.