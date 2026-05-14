HDZ-ov zastupnik žestoko: "Za to se hrvatski branitelji nisu borili"

Saborski zastupnik Nikola Mažar (HDZ) komentirao je protjerivanje djelatnika Ministarstva vanjskih poslova Tomislava Lendića s Pantovčaka zbog intervjua koji je dao za N1.

"To je presedan i skandal. Onemogućilo se službenom i ovlaštenom djelatniku da obavlja svoj posao. Zamislite, zbog razgovora na vašoj televiziji, predsjednik mu je zabranio raditi njegov posao. To još nije viđeno u političkoj povijesti Republike Hrvatske i u suprotnosti je s demokratskim uzusima i mi kao HDZ osuđujemo takav čin", rekao je Mažar novinarki N1 Katarini Plantak pa nastavio:

"Takve stvari se u modernoj Hrvatskoj ne smiju događati. To je relikt nekih drugih vremena i za to se hrvatski branitelji nisu borili."

Zašto Ministarstvo nije reagiralo nego je poslalo zamjenu?

"Obavilo je svoj posao i poslalo zamjenu, kako bi tamo bila ovlaštena osoba i kako bismo pokazali da smo demokratska država. Upravo zato sada politički reagiramo."

Postoji li problem u tome da diplomati politički djeluju?

"Moramo znati da postoji diplomacija, postoje djelatnici MVEP-a, postoji sloboda govora, a i političko djelovanje. Ne vidim iz onoga o čemu se razgovaralo da je do toga došlo", zaključio je Mažar za N1.