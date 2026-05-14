Skandal na svečanosti u Uredu predsjednika! Diplomatu 'pokazana vrata' pred očima javnosti

Iz Ureda predsjednika jučer su izvijestili da je novi apostolski nuncij u Hrvatskoj, nadbiskup Leopold Girelli, predao vjerodajnice predsjedniku Zoranu Milanoviću i da je tom svečanom činu, između ostalih, nazočila i Gordana Vidović Mesarek, koja je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europsko i međunarodno pravo.

No, u pozadini ove informacije protokolarnog karaktera odvijao se nastavak sukoba Milanovića i premijera Andreja Plenkovića u vezi s postupkom imenovanja hrvatskih diplomatsko-konzularnih predstavnika, u sklopu kojeg već dulje nema nikakvog pomaka.

Žestoka kritika

Naime, izvorno MVEP nije za svog izaslanika na predaji vjerodajnica apostolskog nuncija odredio Gordanu Vidović Mesarek nego Tomislava Lendića, ovlaštenog za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove.

Njemu su, međutim, kada je došao na Pantovčak, dužnosnici Ureda predsjednika pokazali – vrata, piše Novi list.

Priopćeno mu je da nije dobrodošao, a razlog je bio Lendićev intervju na N1 televiziji samo koji sat ranije, u kojem je predsjednika Republike označio isključivim krivcem za izostanak dogovora o popunjavanju brojnih mjesta hrvatskih veleposlanika i konzula.

Zanimljivo je da ministar Gordan Grlić Radman nije od toga pravio probleme, nego je odmah Gordana Vidović Mesarek poslana na Pantovčak kao zamjena za Lendića, koji je uspio ući u Ured predsjednika, ali ga je ubrzo potom, mimo vlastite volje, morao napustiti.

– Ne mogu ništa komentirati, rekao nam je Lendić kada smo ga zamolili da nam kaže nešto o ovoj, za njega prilično neugodnoj epizodi.

U Uredu predsjednika smatraju da on kao diplomat nije smio govoriti politički izrazito obojeno, piše Novi list.

Što je to točno iz Lendićevog televizijskog intervjua toliko isprovociralo Milanovića i suradnike predsjednika Republike?

Povod ovom razgovoru bila je nedavna promocija Lendićeve knjige »Hrvatska vanjska politika pred geopolitičkim izazovima«, ali je on dobio i pitanje o zastoju u proceduri personalne obnove hrvatske diplomatske mreže.

– Mislim da je odgovornost vrlo jasno na predsjedniku. U primjeru veleposlanika, predsjednik Vlade štiti dostojanstvo diplomatske struke. Ne možemo u izboru kandidata za te pozicije zanemariti činjenicu da se radi o specifičnim poslovima i da je to struka.

U situaciji smo da nikome neće pasti na pamet postati kirurg samo tek tako, a mnogi misle da mogu samo tako postati veleposlanici, bez da su imali doticaja sa specifičnim poslovima.

Konkretno, ne postoji osoba u Hrvatskoj kojoj je stalo više da se ta rotacija dogodi od našeg ministra Gordana Grlića Radmana i sigurno postoji maksimalan trud s njegove strane.

Mislim da je ogromna šteta što se ovo događa jer je cijela jedna generacija u međuprostoru. Odgovornost je, kako sam rekao, na predsjedniku.

Premijer želi očuvati dostojanstvo hrvatske diplomacije, ustvrdio je Lendić, koji je i politički aktivan i obnaša dužnost predsjednika HDZ-a u zagrebačkom naselju Knežija i član je Gradskog odbora, piše Novi list.

Čudna situacija

On je u trenutku intervjua znao da ga nešto kasnije čeka odlazak na Pantovčak, a na njegovu nesreću netko iz Ureda predsjednika pratio je ovaj Lendićev medijski istup i uslijedila je doista nesvakidašnja situacija.

Podsjetila je ona na činjenicu da i dalje nema napretka u procesu usuglašavanja o imenima 89 budućih veleposlanika i konzula. Još u srpnju prošle godine je MVEP iznjedrio popis 89 ljudi za te pozicije i dostavio ga Uredu predsjednika.

Milanović je prethodno godinama inzistirao da mu pripada pravo predlaganja polovine diplomatskih predstavnika, ali odustao je od svog stajališta i sada bi bio zadovoljan četvrtinom.

Ali, premijer ocjenjuje da je dvadesetak kandidata što ih je na stol stavio predsjednik Republike, za razliku od iskusnih profesionalaca s liste MVEP-a, ljudi pokupljeni s ulice, koji ne ispunjavaju visoke stručne kriterije.

I zbog toga su, isprva dosta ohrabrujući, pregovori ministra Grlića Radmana i predstojnika Ureda predsjednika Orsata Miljenića dospjeli u slijepu ulicu, u kojoj se nalaze već mjesecima.

Možda će poticaj dobiti u petak kada će, kako je najavio Plenković, HDZ u Hrvatskom saboru podržati Milanovićev prijedlog da se za predsjednicu Vrhovnog suda izabere Mirtu Matić.