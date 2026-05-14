Ljudi iz Dalmacije ostali bez 22 tisuće eura

U posljednjih nekoliko dana na području Splita, Imotskog i Kaštela zaprimili smo prijave računalnih prijevara u kojima su građani dovedeni u zabludu lažnim SMS porukama, lažnim internetskim stranicama i navodnim ulaganjima u kriptovalute, nakon čega su ostali bez novca s računa ili su uplaćivali novac na račune nepoznatih osoba.

U većem broju prijavljenih slučajeva građani su zaprimili SMS poruke o navodnoj deaktivaciji ili isteku pristupa aplikaciji za mobilno bankarstvo, uz poveznicu na lažnu internetsku stranicu na kojoj su unosili osobne i bankovne podatke, podatke mTokena, kodove za oporavak i autorizacijske kodove. U jednom slučaju oštećena je putem mobilnog uređaja pokušala platiti elektroničku putnu autorizaciju za putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo na internetskoj stranici koja je izgledom bila nalik službenoj stranici, pri čemu je unijela osobne podatke i podatke kartica, nakon čega su s njezinih računa provedene neovlaštene transakcije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policijski službenici zaprimili su i prijavu 46-godišnjakinje koja je putem interneta stupila u kontakt s više osoba radi ulaganja u kriptovalute te je u više navrata uplaćivala novac na različite IBAN račune. Nakon toga kontaktirana je od osobe koja se predstavila kao djelatnik banke i od nje zatražila dodatnu uplatu kako bi mogla podići svoj novac. Kada to nije učinila, više nije mogla raspolagati uplaćenim sredstvima te je shvatila da je prevarena.

U svim zaprimljenim događajima ukupna materijalna šteta iznosi 22.362 eura, a policijski službenici nastavljaju kriminalistička istraživanja i utvrđivanje svih okolnosti.

- Građane ponovno upozoravamo na pojačan oprez. Savjetujemo da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih SMS poruka i elektroničke pošte, da ne unose osobne i bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama te da nikome ne ustupaju podatke mTokena, kodove za oporavak, CVV brojeve i autorizacijske kodove - izvijestili su iz PU SD.