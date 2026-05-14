Hrvati putuju više nego lani, ali jedan prometni sektor tone

U prvom tromjesečju 2026. ukupno su prevezena 19,4 milijuna putnika, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2025. porast za 2,8 posto, izvijestio je Državni zavod za statistiku.

Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 2,4 posto, a ostvarili su ga i hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 5,6 posto. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 3,0 posto više putnika. Pad prometa, za 0,3 posto, prisutan je kod hrvatskih zračnih prijevoznika.

Prema konačnim podacima, od siječnja do prosinca 2025. ukupno su prevezena 88,2 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2024. porast za 5,0 posto. U cestovnome linijskom prijevozu putnika ostvaren je porast za 5,3 posto, u željezničkom prijevozu za 7,3 posto, u zračnom prijevozu za 5,7 posto te u pomorskome i obalnom prijevozu za 0,6 posto.

U prvom tromjesečju 2026. ukupno je prevezeno 29,7 milijuna tona robe, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2025. pad za 8,2 posto. Pad u prijevozu robe evidentiran je kod prijevoznika teretnih vozila hrvatske registracije, za 13,1 posto, i hrvatskih zračnih prijevoznika, za 7,0 posto. Porast je ostvaren kod prijevoza robe brodova svih zastava na unutarnjim vodnim putovima, za 81,0 posto, kod hrvatskih brodara u pomorskom i obalnom prijevozu, za 8,5 posto, kod željezničkih prijevoznika, za 3,8 posto, te u cjevovodnom transportu, za 0,1 posto.