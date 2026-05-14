Objavljena nova knjiga Josipa Budiše: “Djevojka iz moga kvarta” donosi priču o ljudima, emocijama i životnim istinama

Iz tiska je izišla nova knjiga hrvatskog autora Josipa Budiše pod nazivom “Djevojka iz moga kvarta”, roman koji prema prvim reakcijama čitatelja donosi emotivnu i životnu priču ispunjenu snažnim likovima, međuljudskim odnosima i prepoznatljivim atmosferama svakodnevice.

O novoj knjizi osvrnula se i Budišina dugogodišnja lektorica Ljiljana Skataretiko, istaknuvši kako su autorovi likovi “životni i stvarni”, čak i onda kada su fiktivni.

– U svim njegovim knjigama centralno mjesto zauzimaju ljudi za koje pomisliš da si ih upoznao negdje, nekada. Knjige su pune intriga, tuga i radosti, razočarenja, neuspjeha i uspjeha, ljubavi i mržnje, osvete i podmetanja, dubokih prijateljstava, bolesti i prevara – navodi Skataretiko u recenziji.

Dodaje da Budiša jednako strastveno piše o Dalmatinskoj zagori kao i o zagrebačkim dvorištima, a posebnu inspiraciju pronalazi u prirodi i putovanjima.

– Priroda i putovanja su mu fascinacija. Iz njih crpi svoju snagu, inspiraciju i mudrost. Sve njegove knjige prožete su toplinom prema malom čovjeku, koji je često nepravedno zapostavljen – istaknula je.

Mirela - lik u središtu romana

U središtu novog romana nalazi se lik Mirele, žene koja kroz životne odluke, kompromise i potragu za vlastitim mirom prolazi osobnu transformaciju.

– U “Djevojci iz moga kvarta” glavni lik je Mirela. Ona nije fatalna žena u klasičnom smislu, ali svojom brižnom i nježnom prisutnošću pronalazi sreću i ispunjenje. Kroz svoje likove Budiša nas gura u nas same, u naše istine i osjećaje – piše Skataretiko, pritom ne otkrivajući detalje same radnje.

Posebno je naglasila Budišin autorski stil koji opisuje kao “slojevito jednostavan”, uz jasnu i temeljitu naraciju te neočekivane obrate koji čitatelja drže zainteresiranim do posljednje stranice.

– Zavirite u neku od Budišinih knjiga, tamo je stvarno sve moguće – zaključila je.

Nova knjiga “Djevojka iz moga kvarta” uskoro će biti predstavljena i široj publici, a autor najavljuje kako će primjerci tijekom sljedećih dana biti dostupni zainteresiranim čitateljima.