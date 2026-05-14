Objavljena nova knjiga Josipa Budiše: “Djevojka iz moga kvarta” donosi priču o ljudima, emocijama i životnim istinama

Autor poznat po toplim, životnim pričama predstavio je novo književno djelo koje je već nakon prvih reakcija čitatelja izazvalo veliko zanimanje

Iz tiska je izišla nova knjiga hrvatskog autora Josipa Budiše pod nazivom “Djevojka iz moga kvarta”, roman koji prema prvim reakcijama čitatelja donosi emotivnu i životnu priču ispunjenu snažnim likovima, međuljudskim odnosima i prepoznatljivim atmosferama svakodnevice.

O novoj knjizi osvrnula se i Budišina dugogodišnja lektorica Ljiljana Skataretiko, istaknuvši kako su autorovi likovi “životni i stvarni”, čak i onda kada su fiktivni.

– U svim njegovim knjigama centralno mjesto zauzimaju ljudi za koje pomisliš da si ih upoznao negdje, nekada. Knjige su pune intriga, tuga i radosti, razočarenja, neuspjeha i uspjeha, ljubavi i mržnje, osvete i podmetanja, dubokih prijateljstava, bolesti i prevara – navodi Skataretiko u recenziji.

Dodaje da Budiša jednako strastveno piše o Dalmatinskoj zagori kao i o zagrebačkim dvorištima, a posebnu inspiraciju pronalazi u prirodi i putovanjima.

– Priroda i putovanja su mu fascinacija. Iz njih crpi svoju snagu, inspiraciju i mudrost. Sve njegove knjige prožete su toplinom prema malom čovjeku, koji je često nepravedno zapostavljen – istaknula je.

Mirela - lik u središtu romana

U središtu novog romana nalazi se lik Mirele, žene koja kroz životne odluke, kompromise i potragu za vlastitim mirom prolazi osobnu transformaciju.

– U “Djevojci iz moga kvarta” glavni lik je Mirela. Ona nije fatalna žena u klasičnom smislu, ali svojom brižnom i nježnom prisutnošću pronalazi sreću i ispunjenje. Kroz svoje likove Budiša nas gura u nas same, u naše istine i osjećaje – piše Skataretiko, pritom ne otkrivajući detalje same radnje.

Posebno je naglasila Budišin autorski stil koji opisuje kao “slojevito jednostavan”, uz jasnu i temeljitu naraciju te neočekivane obrate koji čitatelja drže zainteresiranim do posljednje stranice.

– Zavirite u neku od Budišinih knjiga, tamo je stvarno sve moguće – zaključila je.

Nova knjiga “Djevojka iz moga kvarta” uskoro će biti predstavljena i široj publici, a autor najavljuje kako će primjerci tijekom sljedećih dana biti dostupni zainteresiranim čitateljima.

