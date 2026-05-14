Giuliano doživio neočekivano iznenađenje uživo u emisiji: 'Nisam ovo očekivao!'

U Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji vladala je prava rođendanska atmosfera kada je pjevač u eteru doživio potpuno neočekivano iznenađenje koje su mu priredili ekipa Radio Dalmacije i gošća Zrinka Milić. U studio je donijela rođendansku tortu, a Giuliano nije skrivao iznenađenje ni oduševljenje.

Zrinka Milić se ovih dana, dok cijela regija prati Euroviziju, prisjetila svog nastupa na Dori 1995. godine s pjesmom “Srce od zlata”. Emotivno i iskreno, otkrila je zanimljivu pozadinu tadašnjeg natjecanja te razlog zbog kojeg, kako kaže, nije odnijela pobjedu.

"Da smo pobijedili, ne bi mogao doći na Euroviziju te godine"

“Nisam pobijedila jer se Runjić bojao aviona. Da smo pobijedili, ne bi mogao doći na Euroviziju te godine. Zato je on bio presretan što nisam osvojila Doru”, kroz smijeh je ispričala nekadašnja pjevačica grupe Stijene, prisjećajući se razgovora s legendarnim skladateljem Zdenkom Runjićem.

Dodala je kako joj je tada rekao:

“Kad Eurovizija dođe negdje bliže, onda ćemo ići na pobjedu”, aludirajući na činjenicu da se te godine natjecanje održavalo daleko od Hrvatske. Iako nije predstavljala Hrvatsku na eurovizijskoj pozornici, pjesma “Srce od zlata” ostala je zapamćena među ljubiteljima Dore, a Zrinkin nastup i danas mnogi pamte kao jedan od emotivnijih trenutaka tog razdoblja.

Giuliano je istaknuo kako je povratak Zrinke Milić na scenu vjerojatno jedan od najvećih i najdužih na domaćoj sceni te je upitao zbog čega je njezina glazbena pauza toliko dugo trajala. Zrinka je iskreno priznala kako joj se život potpuno promijenio onoga trenutka kada je postala majka.

"Ali kada žena postane majka, prioriteti se potpuno promijene"

“Lakše je tebi, ti si muškarac. Ali kada žena postane majka, prioriteti se potpuno promijene. Istina, nisam planirala ovoliko dugu pauzu, ali nije mi žao jer sam odgojila predivnu djecu. Mislim da je upravo to što sam ostala uz njih bila velika stvar”, rekla je Zrinka te dodala kako danas, nakon mnogo godina, ponovno osjeća vrijeme za sebe i glazbu.

Priznaje kako joj je povratak na pozornicu donio posebne emocije, a publika ju je prošle godine posebno dirnula tijekom prošlogodišnjeg nastupa na duhovnom koncertu na Gripama.

„Otpjevala sam Milost, publici se dopalo i pronašli su me na društvenim mrežama. Slali su upite, prozvali su me 'neka Zrinka iz 90-ih'. Pa se evo Zrinka iz 90-ih odlučila vratiti i vidjeti kako diše publika'' – kroz smijeh je zaključila.

Večerašnje slavlje, emotivne uspomene i iskren razgovor još su jednom pokazali zašto Večernji show publika voli pratiti – zbog opuštene atmosfere, spontanih trenutaka i emocija koje ostaju za pamćenje.