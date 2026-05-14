Na Firulama se sprema velika promjena! Pokrenuta velika inicijativa o kojoj svi pričaju

Tenis klub osoba s invaliditetom Split 2020 pokrenuo je inicijativu za potpunu prilagodbu teniskih terena na Firulama.

“Već je napravljeno dosta toga, prilagođeno je 80 posto teniskog centra, a preostaje za riješiti prilaze centralnom terenu i još jednom do njega”, kazao je Sven Maretić, hrvatski reprezentativac u tenisu u kolicima.

Po inicijativi TKOI Split 2020, riješio bi se pristup s istočne strane, što bi na putu prema Kalafatiću olakšalo put i drugim pješacima te na primjer roditeljima sa dječjim kolicima.

Iz TKOI Split 2020 kažu da su oko ove inicijative već u kontaktu sa gradskim službama te imaju pozitivno mišljenje Parkova i nasada da se uklone dva stabla u lošem stanju koja predstavljaju opasnost za prolaznike, te će ih se zamijeniti novima, nekoliko metara dalje.

“Čekamo odgovore nadležnih u interesu ne samo osoba s invaliditetom, nego i drugih građana”, izjavio je Sven Maretić.