U Perzijskom zaljevu je i brod Tankerske plovidbe, na njemu je pet hrvatskih pomoraca

"Na brodu se nalaze 22 člana posade, od kojih su petorica hrvatske nacionalnosti. Kompanija je u redovnom kontaktu sa zapovjednikom i stanje je zasad zadovaljavajuće. Brod je opskrbljen zalihama te smatramo kako je trenutno na sigurnoj poziciji, a u slučaju potrebe, moguće je organizirati smjenu posade", ističe u izjavi za N1info.hr Sanja Putica, voditeljica odnosa s investitorima i javnosti Tankerske plovidbe.

Prema posljednjim podacima CNN-a, u Perzijskom zaljevu "blokirano" je više od 150 brodova, a posljednjih dana neki od njih izloženi su iranskim napadima.

Brod Tankerske plovidbe nije ugrožen, a posada ima konkretne upute za moguće neželjene situacije, piše N1.

"Nikakav komercijalni pritisak od strane kompanije neće se brodu nametati nauštrb sigurnosti, a prolaz Hormuškim tjesnacem odgoditi do daljnjega, dok se situacija ne stabilizira", naglasila je Putica.

Podsjetila je kako je odmah po izbijanju sukoba održan koordinacijski sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastruktutre nekoliko ministarstava, predstavnika brodara, posrednika pri zapošljavanju pomoraca i sindikata te su doneseni određeni zaključci.

Među njima i onaj o sazivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučaju ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi, tijela u kojemu su predstavnici Ministarstva mora, Sindikata pomoraca, Ministarstva vanjskih poslova, Hrvatske udruge brodara te agencija za zapošljavanje.

250 hrvatskih pomoraca u sigurnijem Omanskom zaljevu

Ostali naši pomorci, njih oko 250, nalazi se s druge, sigurnije strane Hormuškog tjesnaca - u Omanskom zaljevu.

"Oko 250 hrvatskih pomoraca nalazi se na brodovima koji stoje u Omanskom zaljevu. Svi su dobro i nitko od njih nije napadnut, odnosno nisu napadnuti brodovi na kojima se nalaze", naglasio je glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan u izjavi za portal N1info.hr.

Kroz Hormuški tjesnac prolazila je petina svjetske nafte

Omanski zaljev s Perzijskim zaljevom na sjeverozapadu spaja Hormuški tjesnac. Jedan od geostrateški i prometno važnijih pomorskih puteva (zbog tankerskog prijevoza nafte i ukapljenog prirodnog plina iz Perzijskoga zaljeva).

Kroz Hormuški tjesnac prolazi približno petina svjetske trgovine naftom, a prije napada na Iran svakodnevno je njime prolazilo na desetke tankera sa sirovom naftom i ukapljenim prirodnim plinom iz zemalja Zaljeva – Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Katara.

Na svjetskom tržištu rada zaposleno je ukupno 16000 naših pomoraca, uglavnom plove pod stranim zastavama.