U ovom nekadašnjem carskom predvorju ljudi su držali kokoši, a sada je glavna splitska turistička atrakcija

Zamislite da stojite na mjestu na kojem vas okružuje kamen star 1700 godina, kroz otvor na krovu sunce vam grije lice, a vaš glas neobično odjekuje i odbija se od zidova punih povijesti. Da, govorimo o jednom od najupečatljivijih mjesta u staroj jezgri Splita, koji manje informiranim turistima često promakne. Vestibul u Dioklecijanovoj palači prizor je koji djeluje pomalo nestvarno, a kad čujete njegovu povijest priča postaje još fascinantnija, piše Putni kofer.

Vestibul, ili Rotonda, se nalazi u samom srcu Dioklecijanove palače, kad u nju uđete s Rive, kroz Dioklecijanove podrume, naći ćete se na Peristilu, jednom od najstarijih trgova u Europi. E Vestibul se nalazi samo nekoliko koraka od Peristila, trgu iza leđa! Okrenite se prema jugu i krenite prema uskom prolazu između zidova. Iza prolaza će vas dočekati kamena rotonda, veličanstveni prostor s otvorom u krovu.

Jedna od najvećih ljepota Vestibula je da nije napadno ukrašen ni natrpan. Potpuno je prazan, osim u vrijeme blagdana kad ga krasi jedna jelka. Upravo zbog toga što je tako prazan i lišen nepotrebnih detalja djeluje nekako uzvišeno, a njegova akustika savršeno dolazi do izražaja.

Palača je bila spoj vojnog logora, odnosno castruma, i luksuzne vile. Vestibul je služio kao monumentalni prijelazni prostor između javnog i privatnog dijela palače. S Peristila, gdje su se održavale ceremonije i primanja, kroz Vestibul se ulazilo u careve privatne odaje smještene na južnoj strani kompleksa.

U rimsko doba kupola je bila bogato ukrašena mozaicima, a prostor je imao i reprezentativnu funkciju, svatko tko je ulazio prema carevim odajama morao je proći kroz ovu simboličnu “komoru moći”. Bio je to prostor u kojem se osjećala hijerarhija, arhitektura je trebala impresionirati, ali i podsjetiti na carevu veličinu.

Tijekom srednjeg vijeka, kada je palača postala dio urbanog tkiva Splita, Vestibul je dobio i stambenu funkciju. U njemu su se gradile kuće i pregrade, a tek su kasnija arheološka istraživanja prostor vratila u njegov gotovo izvorni oblik.

Splitski Vestibul jedan je od rijetkih sačuvanih primjera monumentalnog rimskog prijelaznog prostora u Europi, koji spaja antičku arhitekturu s današnjim životom grada. Otvor na stropu i njegova akustika pretvaraju ga u jedinstvenu koncertnu dvoranu i mjestom koje morate doživjeti kad se sljedeći put nađete u Splitu.