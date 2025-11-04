U ovoj ulici u Splitu tri dana vrijedi nova prometna regulacija

U sklopu 'Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin', trenutačno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv 'Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

U utorak, 4. studenog, započinju radovi u Velebitskoj ulici (Faza 13E).

'Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa ukida se kružni tok u Bračkoj ulici i uvodi se križanje s prednošću prolaska. Zatvara se dio ulice u zoni planiranih radova za sav promet i to od izlaza na kružnom toku u smjeru Žnjana.

Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije.

Zahvaljujemo na strpljenju i suradnji', poručuju iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Radovi bi trebali trajati do 3 dana.