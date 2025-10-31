U ovim situacijama nikad ne plaćajte karticom

Imati debitnu karticu u novčaniku velika je pogodnost. Ove male plastične kartice mogu sigurno zamijeniti svežnjeve gotovine, a istovremeno izbjeći neke od rizika prekomjernog trošenja ili naknada povezanih s kreditnim karticama.

No, iako je tehnologija omogućila njihovo korištenje na više mjesta nego ikad prije, to ne znači da su uvijek najbolji izbor. U nastavku pročitajte koje kupnje i situacije stručnjaci za financije savjetuju da nikada ne plaćate debitnom karticom, piše Best Life.

Točenje goriva

Održavanje vozila često najviše opterećuje kućni budžet. No, stručnjaci upozoravaju da debitnu karticu ne biste trebali koristiti ni na benzinskoj postaji.

"Mnoge benzinske postaje unaprijed blokiraju određeni iznos prije nego što natočite gorivo, što može privremeno 'zalediti' veći dio vaših sredstava", kaže Tim Doman, izvršni direktor TopMobileBanksa.

Ako na računu nemate dovoljno novca, to može dovesti do prekoračenja i dodatnih naknada. Kreditna kartica omogućuje izbjegavanje takvih blokada i potencijalnih kazni.

Kada propuštate priliku za nagrade

Čak i kada pazite na troškove, neke kupnje su neizbježne. "Korištenje debitne umjesto kreditne kartice može značiti da propuštate vrijedne nagrade poput povrata novca, bodova ili milja", objašnjava stručnjakinja za potrošače Andrea Woroch.

Odaberite kreditnu karticu koja nagrađuje kategorije u kojima najviše trošite – tako maksimizirate svoj povrat.

Skupi i vrijedni proizvodi

Ako kupujete nakit, elektroniku ili kućanske aparate, bolje je koristiti kreditnu karticu

"Zaštita od prijevara kod debitnih kartica mnogo je ograničenija nego kod kreditnih", upozorava Robert Farrington, osnivač The College Investora.

Kod problema s transakcijom novac odmah nestaje s vašeg tekućeg računa, što vas može dovesti u nezgodnu situaciju pri plaćanju računa ili najamnine. Kreditne kartice često nude i produžena jamstva ili posebne uvjete povrata za skupe artikle.

Kad imate malo novca na računu

Debitna kartica pomaže u kontroli troškova, ali može izazvati skupe naknade ako nemate dovoljno sredstava.

"Prekoračenje računa često donosi naknade od nekoliko do više desetaka dolara", kaže Riley Adams, osnivač WealthUp.coma.

Savjet: redovito provjeravajte stanje na računu i prebacite novac sa štednog prije većih troškova. Možete i isključiti opciju 'overdraft protection' kako bi vam kartica bila odbijena umjesto da platite kaznu.

Transakcije u inozemstvu

Korištenje kartice u inozemstvu donosi praktičnost, ali debitna kartica nije najbolji izbor.

"Tečajevi koje koriste strani bankomati i trgovci obično su lošiji, a naknade više nego kod kreditnih kartica", kaže Doman.

Najbolje je koristiti kreditnu karticu bez naknada za strane transakcije, a debitnu samo za nužno podizanje gotovine.

Plaćanje određenim poslovnim subjektima

Neka manja poduzeća, poput lokalnih trgovina ili komunalnih službi, naplaćuju dodatnu „naknadu za obradu“ kada plaćate karticom. Prije nego što platite, provjerite naplaćuje li se dodatni trošak – možda je isplativije platiti gotovinom ili čekom.

Za ponavljajuća (mjesečna) plaćanja

Automatsko plaćanje računa može biti praktično, ali nije pametno raditi ga debitnom karticom.

"Kod ponavljajućih plaćanja (npr. članarine, pretplate, režije) može doći do privremenih blokada sredstava ili prekoračenja", kaže Doman.

Kreditna kartica je sigurniji i stabilniji način plaćanja takvih obaveza.

Kad vam je potrebna zaštita kupnje

Debitne kartice nude ograničenu zaštitu od prijevara. Ako karticu prijavite izgubljenom unutar dva radna dana, odgovorni ste najviše 50 USD; nakon toga i do 500 USD ili više.

Kreditne kartice često nude zaštitu kupnje i produžena jamstva, što debitne kartice uglavnom nemaju.

Online kupnje

Kupnja putem interneta vrlo je praktična, ali korištenje debitne kartice može biti rizično.

"Debitne kartice su izravno povezane s vašim računom, što olakšava prevarantima pristup novcu ako dođe do krađe podataka", upozorava Doman.

Kod kreditnih kartica lakše je osporiti neautorizirane troškove, a sredstva nisu odmah skinuta s vašeg računa. Banke vas mogu obeštetiti, ali proces može trajati i do 60 dana, javlja Best Life.

Hoteli i putni troškovi

Kod putovanja se često radi privremena blokada sredstava.

"Hoteli i rent-a-car kompanije često blokiraju veći iznos na debitnoj kartici kao garanciju, što može privremeno ograničiti pristup vašem novcu", objašnjava Doman.

Osim toga, najam automobila debitnom karticom može uključivati provjeru kreditnog rejtinga i dodatne zadržane iznose. Korištenjem kreditne kartice izbjegavate takve neugodnosti i čuvate pristup svojim sredstvima.