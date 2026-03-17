U osnovnoj školi pronašli popis za odstrel s imenima djece

Velik broj roditelja danas nije pustio djecu u osnovnu školu u središnjoj Hrvatskoj jer su u strahu nakon što je u jednoj od učionica ispod klupe pronađen popis s imenima i zloslutnom porukom da te djece sutra neće biti.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, riječ je o učionici u kojoj nastavu imaju djeca viših razreda osnovne škole, a popis je pronašla učenica i prijavila to stručnim službama. Oni su pak obavijestili ravnatelja, a on policiju, koja provodi izvide i provjerava cijeli slučaj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

'Djeca su nam rekla da su svima pregledavali bilježnice pa smo krenuli ispitivati učiteljice što se dogodilo. To je bilo u ponedjeljak oko 10 sati, za vrijeme velikog odmora, nama nitko ništa nije rekao ni javio. Tek se poslije ravnatelj oglasio porukom da su poduzeli sve potrebno i postupili prema protokolu. Koliko sam shvatila, smatra da je riječ o vrlo neprikladnoj šali, ali nama nije svejedno. Sigurnost djece na prvom nam je mjestu', kažu za 24 sata roditelji.

Ravnatelj navedene osnovne škole rekao je za 24 sata da su postupali po protokolu i da je sve riješeno.