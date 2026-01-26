U Omišu usred dana zaustavljen vozač: Bio je drogiran, bez vozačke i dokumenata!

Policijski službenici Policijske postaje Omiš su 22. siječnja 2026. godine oko 16:30 sati u Omišu, tijekom nadzora prometa zaustavili motocikl kojim je upravljao muškarac koji kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti drugi dokument sa slikom radi utvrđivanja identiteta.

Daljnjom provjerom u službenim evidencijama utvrđeno je da upravlja motociklom bez položenog vozačkog ispita za odgovarajuću kategoriju. Na mjestu događaja ponuđeno mu je testiranje na prisutnost droga u organizmu, pri čemu je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost amfetamina. Nakon toga je odbio ponuđeno vađenje krvi i urina.

Zbog daljnjeg postupanja muškarac je priveden u službene prostorije. Motocikl kojim je upravljao privremeno je oduzet te je prevezen u prostorije policijske postaje.

Policija je u optužnom prijedlogu s obzirom da je osoba ponavljač teških prometnih prekršaja tražila zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, kaznu zatvora u trajanju 60 dana, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A kategorije u trajanju 6 mjeseci i trajno oduzimanje vozila.

Sud je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 8 dana, a konačna odluka o sankcijama