U novom tjednu u Zonu se vraćaju Speed friending, nogomet, film i anime

Tjedan započinje uz nogometnu Kvizonu, nastavlja se uz Filmski klub i završava uz Anime zonu, a u srijedu, 12. studenoga, u 19 sati, održat će se peto izdanje Speed friendinga.

- Speed friending je koncept opuštenog i dinamičnog druženja osmišljenog za sve koji žele upoznati nove ljude i steći nova prijateljstva. Sudionici kroz kratke i zabavne razgovore imaju priliku upoznati različite osobe i možda pronaći sugovornike s kojima dijele zajedničke interese. Ne propustite priliku za nova poznanstva nakon ljetne stanke - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Do kraja mjeseca, uz nova druženja ljubitelja animea, filma, šaha i čitanja, održat će se i Biciklopopravljaonica, prve Karaoke i radionica o upravljanju vremenom. Također će se zaigrati društvena igra Carcassonne, održati radionica crtanja ornamenata te sajam odjeće i rukotvorina, a u ciklusu Mladi izlažu otvorit će se izložba Lea Pavlovića.

Više informacija i rezervacije za pojedina događanja dostupne su na klubzona.net.