U novi tjedan s nestankom struje: Dijelovi Splita, Kaštela, Solina, sinjskog i trogirskig područja bez eletrične energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PONEDJELJAK, 16.2.
Mjesto: SPLIT
Ulica: ZAGREBAČKA 17-23
Očekivano trajanje:
08:00 - 09:00
Mjesto: KAŠTEL NOVI
Ulica: DON MATE ŠANTIĆA 4A
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: PUPAČIĆEVA 2
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: HERCEGOVAČKA 108
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:30
Mjesto: SPLIT
Ulica: KAMENITA 11
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: KAŠTEL NOVI
Ulica: FRA ANTUNA PISTURIĆA 15
Očekivano trajanje:
10:30 - 11:30
Mjesto: STROŽANAC
Ulica: PIŠČINE 2A,B,C,D,E,F,G
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Komin
Ulica: Ulica Stjepana Radića od k.br 70 do k.br.148, Ulica Kralja Tomislava od k.br.15 do k.br.31, Dio Ulice Antuna Mihanovića i dio Ulice Kralja Zvonimira.
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
Mjesto: Vojnić, Koljane
Ulica: - Vojnić (zaseok Bučane) - Koljane (zaseok Katići)
Očekivano trajanje:
08:30 - 15:00
Mjesto: Seget Donji
Ulica: Kneza Domagoja, Rimski put, Sv. Danijela, Gospe od sniga.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
UTORAK, 17.2.
Mjesto: SPLIT
Ulica: TIJARDOVIČEVA 28
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: VARAŽDINSKA 2,2A-13.13/1,13/2,15.17,19,19A KARLOVAČKA 32,43,36 VELEBITSKA 43 DO 51 DINARSKA 1,1A,2
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: KAŠTEL ŠTAFILIĆ
Ulica: GAJE RADUNIĆA 1O,12,LUKE BOTIĆA 5,7
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: ŠOLTA
Ulica: OBALA SV.PETRA 49-69,PUT FRAŠKARICA 2-9,MARKOČEVA 6-8
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: STJEPANA SULIMANCA 7 I 7A
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00