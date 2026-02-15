U novi tjedan s nestankom struje: Dijelovi Splita, Kaštela, Solina, sinjskog i trogirskig područja bez eletrične energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

PONEDJELJAK, 16.2.

Mjesto: SPLIT

Ulica: ZAGREBAČKA 17-23

Očekivano trajanje:

08:00 - 09:00

Mjesto: KAŠTEL NOVI

Ulica: DON MATE ŠANTIĆA 4A

Očekivano trajanje:

09:00 - 10:00

Mjesto: SPLIT

Ulica: PUPAČIĆEVA 2

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: SPLIT

Ulica: HERCEGOVAČKA 108

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:30

Mjesto: SPLIT

Ulica: KAMENITA 11

Očekivano trajanje:

09:00 - 10:00

Mjesto: KAŠTEL NOVI

Ulica: FRA ANTUNA PISTURIĆA 15

Očekivano trajanje:

10:30 - 11:30

Mjesto: STROŽANAC

Ulica: PIŠČINE 2A,B,C,D,E,F,G

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Komin

Ulica: Ulica Stjepana Radića od k.br 70 do k.br.148, Ulica Kralja Tomislava od k.br.15 do k.br.31, Dio Ulice Antuna Mihanovića i dio Ulice Kralja Zvonimira.

Očekivano trajanje:

09:00 - 11:00

Mjesto: Vojnić, Koljane

Ulica: - Vojnić (zaseok Bučane) - Koljane (zaseok Katići)

Očekivano trajanje:

08:30 - 15:00

Mjesto: Seget Donji

Ulica: Kneza Domagoja, Rimski put, Sv. Danijela, Gospe od sniga.

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

UTORAK, 17.2.

Mjesto: SPLIT

Ulica: TIJARDOVIČEVA 28

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: SPLIT

Ulica: VARAŽDINSKA 2,2A-13.13/1,13/2,15.17,19,19A KARLOVAČKA 32,43,36 VELEBITSKA 43 DO 51 DINARSKA 1,1A,2

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Ulica: GAJE RADUNIĆA 1O,12,LUKE BOTIĆA 5,7

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: ŠOLTA

Ulica: OBALA SV.PETRA 49-69,PUT FRAŠKARICA 2-9,MARKOČEVA 6-8

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: SPLIT

Ulica: STJEPANA SULIMANCA 7 I 7A

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00