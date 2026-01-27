U Noći muzeja u Gradskoj galeriji Sikirica gostuje Stipe Božić

U petak, 30. siječnja, u okviru ovogodišnjeg izdanja manifestacije Noći muzeja, u Gradskoj galeriji Sikirica (Alkarski dvori, 2. kat) gostovat će naš najpoznatiji i najuspješniji penjač, alpinist, putopisac, fotograf i snimatelj Stipe Božić.

Božić će kroz predavanje predstaviti svoje recentno izdanje Tri drame na Everestu (2025.) u kojem govori o usponu na Mount Everest iz tri različita smjera. Tri grebena Everesta ‒ zapadni, južni i sjeverni ‒ vjerojatno su tri najpoznatija planinska grebena na Zemlji, i upravo po njima idu najglasovitiji smjerovi prema vrhu svijeta. Stipe Božić jedan je od rijetkih ljudi na svijetu koji je penjao sva tri smjera. Sa slovenskom ekspedicijom 1979. popeo se na vrh po iznimno teškom zapadnom grebenu (taj je uspon, unatoč brojim pokušajima, otada samo jednom ponovljen). S makedonskom ekspedicijom iz 1989. dosegnuo je vrh po južnom grebenu i tako postao drugi Europljanin (nakon slavnog Reinholda Messnera) koji se na Everest popeo dva puta, a 1996. pratio je Davu Karničara u neuspješnom pokušaju uspona preko Sjevernog sedla i spuštanja skijama s vrha svijeta.U knjizi Božić živo i precizno rekonstruira svoje najveće penjačke uspjehe, a donosi i dojmljive, potresne priče o tragičnim događajima koji su zauvijek obilježili njegov život. U okviru predstavljanja, svi zainteresirani će moći i kupiti svoj primjerak.

Stipe Božić bio je na najvišim vrhovima svijeta, na polovima, u dubinama podzemlja i podmorja. Rezultati ga svrstavaju u jednog od najuspješnijih hrvatskih i svjetskih alpinista. Popeo se je se na 3 najviša vrha na svijetu: Mount Everest (8848 m), K 2 (8611 m) i Kanghcenjungu (8586 m). Stajao je i na najvišim vrhovima svih 7 kontinenata: Mount Everest (Azija) Aconcagua (J. Amerika) Mount McKinley (S. Amerika) Kilimanjaro (Afrika) Mount Vinson (Antarktika) Mont Blanc (Europa) Mount Kosciusko ( Australija). Osim planina spustio se 1395 metara duboko pod zemlju u Lukinoj jami na Velebitu, a ako se uzme ta dubina ispod površine zemlje i visina Mount Everesta onda izlazi da drži svojevrstan svjetski visinski rekord. S jednom međunarodnom ekspedicijom na skijama je stigao i na Sjeverni pol. Na svojim putovanjima snimio je mnoštvo uspješnih fotografija i izlagao na zajedničkim i samostalnim izložbama, a njegove fotografije bile su uvrštene na izložbi ”Hrvatska fotografija od 1950. do danas” u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Autor je mnogobrojnih novinskih članaka, feljtona, kalendara te knjiga ”Put na vrh svijeta”, ”Sedam vrhova”, ”Svete planine svijeta”, ”K2 – trijumf i tragedija”, ”San o Everestu” i ”Penjačevi zapisi”. Profesionalnom kamerom snimio je na kilometre filmskog i video materijala u najnepoznatijim dijelovima svijeta. Režirao je više od 120 dokumentarnih filmova u sklopu dokumentarnih serija prikazivanih na HRT-u. Na Filmskom festivalu u Trentu 1999. godine njegov film ”Reticent Wall” osvojio je srebreni encijan za najbolji sportski dokumentarni film a film ”Dhaulagiri Express” nagrađivan je na filmskim festivalima u Italiji, Slovačkoj i Austriji.