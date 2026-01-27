U Noći muzeja bogat izložbeni i edukativni program u Sveučilišnoj galeriji

U sklopu Noći muzeja, koja će se održati 30. siječnja 2025. godine, Sveučilišna galerija u Splitu (Ruđera Boškovića 31), priprema bogat izložbeni i edukativni program.

Program započinje u 19 sati otvorenjem izložbe „Hrvatske ikone“ u prizemlju Galerije. Izložba se realizira u organizaciji nakladničke kuće Iris Illyrica i Sveučilišne galerije, a o njezinu će konceptu govoriti glavna urednica nakladničke kuće Iris Illyrica, Ivana Glavaš Bakija. Izložba „Hrvatske ikone“ nastala je kao nastavak istoimenog projekta koji obuhvaća dvije knjige posvećene stotini istaknutih žena hrvatske povijesti - Priče o neustrašivim hrvatskim ženama autorice Tatjane Barat i Ikone: žene koje su promijenile Hrvatsku autorice Rosie Kugli. Izložba donosi izbor ilustracija koje su pratile obje publikacije, a koje sada izlaze iz okvira knjige i predstavljaju se kao samostalna umjetnička djela u galerijskom prostoru.

U projektu sudjeluju 23 hrvatske ilustratorice i likovne umjetnice koje su kroz svoje autorske interpretacije portretirale žene koje su obilježile hrvatsku znanost, kulturu, umjetnost, politiku i društveni život. Posebna se pažnja posvetila raznolikosti profesija i životnih putova kako bi se mladima, osobito djevojčicama, poslala poruka o važnosti snova, hrabrosti i vjere u vlastite mogućnosti. Među portretiranim ženama nalaze se liječnice Vesna Bosanac i Nela Sršen, književnice Julijana Matanović i Slavenka Drakulić, umjetnice Marija Braut i Marija Ujević Galetović, astrofizičarka Vernesa Smolčić, filozofkinja Nadežda Čačinović te političarke Savka Dabčević Kučar i Kolinda Grabar-Kitarović. Izložba „Hrvatske ikone“ time ne predstavlja samo likovni projekt, već i nastavak šire kulturne i edukativne priče o vidljivosti i doprinosu žena u društvu.

Istodobno, na prvom katu Sveučilišne galerije, s početkom u 19 sati, bit će otvorena izložba Instituta za oceanografiju i ribarstvo pod nazivom „Tajanstveni život u kapljici mora“. Izložba kroz dojmljive snimke elektronskim mikroskopom otkriva skriveni svijet fitoplanktona te približava njegovu ključnu ulogu u stvaranju kisika, prehrambenim lancima mora i ublažavanju klimatskih promjena. Izložba će biti otvorena od 30. siječnja do 9. veljače 2025. godine. Nakon otvorenja izložbi, program se nastavlja edukativno-kreativnim radionicama u prostoru Sveučilišne galerije.

U 20 sati održat će se grafička radionica monotipije pod vodstvom akademske slikarice i grafičarke Daniele Cikatić Javorčić. Radionica je posvećena temama ženskog portreta i autoportreta, inspiriranih izložbom „Hrvatske ikone“, kao i odnosu prirode u nama i prirode oko nas. Monotipija je grafička tehnika koja se odlikuje ekspresivnošću i neposrednošću, a sudionicima pruža mogućnost spontanog likovnog izražavanja. Broj sudionika je ograničen, materijal je osiguran, a svi zainteresirani pozvani su pridružiti se radionici.

Daniela Cikatić Javorčić, akademska je slikarica-grafičarka. Diplomirala je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Miroslava Šuteja, a doktorirala na ALU u Zagrebu iz područja grafike (smjer visoki tisak). Zaposlena je kao likovna terapeutkinja u Centru za autizam u Splitu . Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, organizirala i vodila više likovnih i grafičkih radionica te je 2007. godine predstavljala Hrvatsku na Biennalu Mediterana u Aleksandriji, gdje je nagrađena Plaketom za autorski rad.

U sklopu izložbe „Tajanstveni život u kapljici mora“ organizira se i grafička radionica monotipije za djecu u dobi od 10 do 14 godina, pod nazivom „Otisci mora“. Radionica će se održavati na prvom katu Galerije u dva termina, od 19:30 do 21:00 te od 21:00 do 22:30 sati, a osmišljena je kako bi se najmlađim posjetiteljima na kreativan i pristupačan način približio svijet mora i grafičkih tehnika. Voditeljice radionice su Helena Trze Jakelić i Emma Biuk. Prijave su obavezne putem e-maila: sveucilisna.galerija@unist.hr.

Helena Trze Jakelić voditeljica je Sveučilišne galerije pri Sveučilištu u Splitu. Bavi se organizacijom izložbi, kulturnih i edukativnih programa te godinama surađuje s umjetnicima, djecom i mladima na kreativnim i umjetničkim projektima. Aktivno sudjeluje u osmišljavanju radionica, izložbi i kulturnih događanja s ciljem približavanja umjetnosti široj publici.

Emma Biuk apsolventica je Umjetničke akademije, smjer likovna kultura i likovna umjetnost. Sudjelovala je u vođenju kreativnih radionica u Galeriji Meštrović, dvorcu Vitturi, Sveučilišnoj galeriji i Centru Juraj Bonači. Posebno voli rad s djecom te se želi nastaviti baviti edukativno-umjetničkim projektima.

Vođenja po postavu i sudjelovanje u programu: studenti Teuta Stančić, Lara Sartori i Antonio Dragojević