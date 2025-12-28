U nesreći u Poljskoj poginulo petero Ukrajinaca

U teškoj prometnoj nesreći koja se na Badnjak dogodila u blizini poljskog grada Brzega život je izgubilo šest osoba, od kojih su petero ukrajinski državljani, piše poljski RMF24.

Prema informacijama koje je medijima prenio Stanisław Bar, glasnogovornik okružnog tužiteljstva u Opolu, do tragedije je došlo u jutarnjim satima kada su se izravno sudarila dva osobna automobila. U jednom vozilu, Volkswagenu, nalazilo se pet osoba, dok je u drugom, Fordu, bio samo vozač. Nakon silovitog sudara Volkswagen se zapalio.

Službena identifikacija je otežana. "Ova informacija zahtijeva potvrdu, jer je nemoguće identificirati te osobe budući da je automobil izgorio", rekao je Bar. Policija je kasnije istog dana uspjela identificirati vozača Forda kao 59-godišnjeg stanovnika okruga Brzeg.

Kasnije je stigla i službena potvrda iz ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova, koje je izvijestilo da je petero ukrajinskih državljana zaista poginulo u prometnoj nesreći kod Brzega.