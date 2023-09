U nedjelju se u Šestanovcu održava 1. biciklijada

Dana 01.10.2023. (nedjelja) od 12:30-18:00 sati će se na području općine Šestanovac održati 1. biciklijada pod nazivom Kamen, krš i Cetina.

Trasa biciklijade:

Start biciklijade s raskrižja u Šestanovcu putem D39 do račvanja za autoput, makadamskim stazama do spoja s ŽC6171 u Katunima te se nastavlja lokalnim seoskim putevima do spoja s ŽC 6260 u Kreševu Brdu. Nakon kratkog odmora nastavak vožnje ŽC 6260, vjetropark Katuni do spoja s DC39, vožnja se nastavlja dalje LC 67318, 67319, 67140 do spoja s D-62. Nastavak vožnje po DC62 od Grabovca do cilja u Šestanovcu.

Navedena trasa neće se zatvarati, promet će se odvijati normalno uz veći oprez svih sudionika u prometu.

"Molimo sve sudionike u prometu da poštuju upute i smjernice policijskih službenika na terenu te upute organizatora kako svojim ponašanjem ne bi ugrozili vlastitu, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu". poručuju organizatori.