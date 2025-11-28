U nedjelju se u četiri grada u Hrvatskoj održavaju marševi protiv fašizma

Prosvjedni marševi Ujedinjeni protiv fašizma u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru održat će se u nedjelju, 30. studenog, točno u podne.

Zagrebački marš okupljanje započinje na Glavnom kolodvoru, a zatim se maršira prema Trgu bana Jelačića.

U Zadru se organizira dalmatinski marš, prvi veliki antifašistički skup u Dalmaciji u desetljećima, čije je okupljanje najavljeno na Obali kneza Branimira.

Istarski marš korača Pulom, građanke i građani su pozvanu da se okupe ispred Društvenog centra Rojc, odakle se kreće do Tržnice preko Monte Zara.

U Rijeci se kreće s Jadranskog trga i marširamo do Spomenika oslobođenja na Delti.

Inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma, koja okuplja više desetaka organizacija, kolektiva, inicijativa, ali i pojedinaca i pojedinki iz cijele Hrvatske, poziva sve građanke i građane da zajedno marširaju protiv mržnje, nasilja, prijetnji i laži.

“Nakon zabraniteljskog ljeta, tenzije, nasilje i strah nisu se smanjili, već su postali nova realnost. Ovim prosvjedom želimo poručiti kako otpor mržnji i lažima postoji, glasne smo i ne bojimo se huškača i nasilnika. Pozivamo sve građanke i građane Hrvatske da zajedno s nama izađu na ulice u nedjelju i pokažu da žele živjeti u društvu kojem svi jednako vrijedimo, društvu bez strahovanja i ugnjetavanja”, poručile su organizatorice prosvjeda.

Dok je Vlada svojim odlukama direktno omogućila da se zabraniteljsko ljeto prelije u nasilnu jesen, iz inicijative Ujedinjeni protiv fašizma tvrde kako je većini dosta.

“Otpor nasilju, povijesnom revizionizmu i zastrašivaju nije samo jedan marš, on je samo početak. Zajednički i solidarni rad je proces, nešto što se gradi svakodnevno, u učionicama i na radnim mjestima, na ulicama i u medijima, u svim našim odnosima. Marš je samo jedna točka okupljanja i zajedničke vidljivosti, trenutak u kojem svi zajedno javno kažemo da ne pristajemo na mržnju, strah i nasilje”, poručuje inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma.