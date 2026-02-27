U nedjelju počinje klimatološko proljeće. Dijelove Jadrana "okovat" će magla

Ušli smo u posljednja dva dana klimatološke zime. Do kraja veljače i do kraja tjedna pratit će nas stabilno vrijeme koje će se nastaviti i veći dio sljedećeg tjedna.

Da proljeće kuca na vrata, svjedoče jučerašnje najviše dnevne temperature zraka. Prema službenim podacima DHMZ-a u nedjelju je najviša dnevna temperatura zraka u Hrvatskoj iznosila čak +21°C i izmjerena je u Kninu. Gospić, Senj i Pazin su mjerili 19°C, Šibenik, Dubrovnik, Rijeka, Ploče, Kaštela 18°C itd.

U petak nastavak stabilnog vremena. U većini predjela će biti pretežno sunčano. Međutim ponegdje će na moru, osobito sjevernog Jadrana biti magle koja će može i dulje zadržavati. Vjetar slab ili će prevladavati tiho. Minimalne jutarnje temperature od -2 do 10°C, a najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

Subota će biti stabilna. Ipak, sunce će ovisiti o trajanju magle i niskih oblaka koji su najizgledniji na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a ponegdje će se zadržavati veći dio dana. Vjetar slab ili će biti tiho. Minimalne jutarnje temperature od -2 do 10°C, a najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

Vrlo slično vrijeme će se zadržati tijekom nedjelje. Sunce će ovisiti o trajanju magle i niskih oblaka koji su najizgledniji na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a ponegdje će se zadržavati veći dio dana. Vjetar slab, na moru će puhati slabo jugo, više prema otvorenom. Minimalne jutarnje temperature od -2 do 10°C, a najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

Bez veće promjene bit će sve do četvrtka.