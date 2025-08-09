U nedjelju koncert Mate Bulića u čast slavodobitnika 310. Sinjske Alke

Sinj će u nedjelju, 10. kolovoza biti ispunjen pjesmom, emocijama i ponosom!

U čast slavodobitnika 310. Sinjske alke, na Trgu dr. Franje Tuđmana, održat će se veliki koncert legendarnog Mate Bulića glazbenog simbola hrvatske dijaspore i domoljublja.

Koncert počinje u 22 sata, a Mate Bulić donosi ono najbolje iz svoje bogate karijere pjesme koje su obilježile generacije, koje se pjevaju iz srca i koje bude uspomene. Njegov nastup u Sinju bit će više od glazbe bit će to slavlje zajedništva, tradicije i pobjede.

Nakon koncerta, nebo iznad Sinja obasjat će vatromet u čast slavodobitnika trenutak koji će zaokružiti ovu svečanu večer.

Dođite, budite dio ove nezaboravne noći. Pjevajmo zajedno, slavimo slavodobitnika i pokažimo koliko volimo svoju baštinu, svoj kraj i svoje ljude.