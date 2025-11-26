U najsjajnijem izdanju u subotu Božićno selo otvara svoja vrata, evo kako izgleda ove godine

U srcu drevne poljicke Knežije ponovno se budi prava zimska bajka – Božićno Selo u Gornjem Docu svečano se otvara u subotu, 29.11. u 17 sati, uz bogat program koji će oduševiti posjetitelje svih uzrasta. Za odličnu atmosferu prve večeri pobrinut će se grupa Mjesni odbor, koja će svojim nastupom zagrijati publiku, dok će nebo nad Gornjim Docem obasjati veliki vatromet, najavljujući početak najčarobnijeg dijela godine. Posjetitelje očekuje i raznolika ponuda hrane i pića, kao i zabavni glazbeni program tijekom cijele večeri.

Riječ je o Splićanima dobro poznatom i omiljenom Božićnom selu, u zaseoku Nart – kojeg i ove godine tradicionalno otvaraju štićenici Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači iz Splita; zajedno s Splitsko - dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i direktoricom Turističke zajednice Splitsko - dalmatinske županije Ivanom Vladović, a očekuje se da će i ovo, osmo izdanje, posjetiti na desetke tisuće posjetitelja. Osim što je zatvoreno na Badnjak i Silvestrovo, u čaroliji Božićnog sela može se guštati svakog dana, u periodu od 16 do 22 sata.

PROTEKLOG VIKENDA KRZNATA I PERNATA EKIPA UŽIVALA JE U SNJEŽNOJ IDILI

Proteklog vikenda Božićno selo je zabijelio snjeg. Prekrasne životinje, koje su posebna atrakcija za najmlađe goste, među kojima su himalajske koze, krave, konji, ljame, jeleni, mufloni, Minnesota svinje, domaći fazani, kokice i golubovi uživale su u prvom ovogodišnjem snježnom pokrivaču...

Mačak Glavonja, tovar Fimito, ovce Sonja i Vendi, konj Paško (zaslužan za pokretanje ove priče), jarac Žere, kamerunske ovce Roko i Cicibela, ljame Miki i Špiro... s nestrpljem iščekuju dolazak najmlađih.

Vjerujemo da će vaši najmiliji među 150 životinja zasigurno pronaći i prepoznati svoju omiljenu, a ukoliko se Vaši mališani zaljube u ovo malo pravo životinjsko carstvo, imamo sjajne vijesti – Božićno selo otvoreno je tokom cijele godine kao izletište.

Što vas još očekuje u Božićnom Selu?

Čarobno uređene stazice koje vode kroz najljepše blagdanske kutke, idealne za istraživanje i uživanje u božićnom ugođaju.

Bajkoviti ambijent stvoren za stotine magičnih fotografija i uspomena koje ćete rado dijeliti s obitelji i prijateljima.

Topla dobrodošlica i osmijeh naših zaposlenika, uvijek spremnih pomoći i osigurati da se osjećate kao kod kuće.

DELICIJE S PROVJERENIM DOMAĆIM POTPISOM – MOŽE LI BOLJE?

A što se tiče hrane – ne trebate brinuti ni o čemu. Bogata gastronomska ponuda čeka vas već na ulazu. Samo dođite raspoloženi i spremni za uživanje! Na radost ljubitelja lipe spize, sva hrana u Božićnom selu je iz obližnjih OPG-ova, pa se ondje gušta u domaćim kobasicama, pečenicama, hrskavom soparniku i zeljaniku. Grije se uz domaću rakiju, likere i čajeve, sladi se uz fritule i palačinke, a najmlađi guštaju uz kokice i šećernu vunu! Od ove godine tu je i dječja igraonica, a krene li slučajno padati kiša, nema razloga za brigu – ondje su i ugostiteljski objekti zatvorenog tipa.

Božićno Selo Gornji Dolac poziva sve – velike i male – da zajedno otvore sezonu blagdanske čarolije i uživaju u nezaboravnoj večeri u srcu omiškog zaleđa.