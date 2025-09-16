U moru pronađeno mrtvo tijelo 84-godišnjaka

Pulska policija sinoć je zaprimila dojavu kako je u uvali Kuje pronađeno beživotno tijelo starije muške osobe.

Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid i utvrdili kako je u moru pronađeno tijelo 84-godišnjeg muškarca. Prema dosad utvrđenom, 84-godišnjak je pao u more zajedno s vanbrodskim motorom.

Dežurna mrtvozornica konstatirala je da na tijelu nema tragova nasilja i da je smrt nastupila uslijed utapanja. Naložena je obdukcija, prenosi Index.