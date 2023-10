U MISIJI SPAŠAVANJA, NAŠI HGSS-ovci PROVELI I DO PET DANA U JAMI Koristili i eksploziv: "Bilo je mučno i zahtjevno, ali čak i čast biti dio ove akcije spašavanja"

Sve se odigralo 2. rujna, a u složenu operaciju spašavanja Dickeya koji je doživio gastrointestinalno krvarenje uključilo se preko 150 spasioca, turskih i stranih, a među njima bio je i tim iz Hrvatske koji je u Tursku stigao 6. rujna.

"Tijekom istraživačke misije u kojoj su sudjelovali domaći i međunarodni timovi, američkom speleologu Marku Dickeyu pozlilo je na dubini od 1120 metara i stavljen je pod promatranje u špiljskom baznom kampu koji se nalazi na 1040 metara", objavila je 2. rujna Turska speleološka federacija na platformi X, 5. rujna. isporučeno mu je šest jedinica krvi, a smatralo se da ima gastrointestinalno krvarenje.

The open cross-section of the Morca Cave. Mark is currently residing at the campsite at 1040 meters from the entrance. It takes a full ~15h for an experienced caver to reach to the surface in ideal conditions. The cave features narrow winding passages and several rappels. pic.twitter.com/yP2almvEDf

