U Makarskoj zaustavljen vozač pod utjecajem alkohola i droge, bez vozačke dozvole

U kasnim večernjim satima u utorak, 3. veljače 2026. godine, policijski službenici Policijske postaje Makarska zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnji vozač. Provedenom kontrolom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita, a nakon ranijeg oduzimanja i ukidanja vozačke dozvole.

Tijekom postupanja policijskih službenika utvrđeno je i da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola 0,76 g/kg, a testiranjem na droge utvrđena pozitivna reakcija na drogu kokain, nakon čega je 29-godišnjak odbio vađenje krvi i urina radi daljnje analize. S obzirom na to da je 29-godišnjak do sada pravomoćno prekršajno kažnjavan zbog različitih prometnih prekršaja, od čega i radi vožnje pod utjecajem alkohola uhićen je i odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, izrekne kazna zatvora u trajanju od 10 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci, zbog ponavljanja prekršaja.

Nakon dovođenja pred nadležni sud, sud je donio rješenje o zadržavanju u trajanju od osam dana, 29-godišnjak je predan u zatvor, dok će konačna odluka o sankcijama za počinjeni prekršaj, biti donesena naknadno.