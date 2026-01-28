U Makarskoj zatečen vozač bez položenog ispita, sud mu odredio 15 dana zadržavanja

Policijski službenici Policijske postaje Makarska su u utorak, 27. siječnja 2026. godine oko 9:45 sati, u Ulici Stjepana Ivičevića u Makarskoj, tijekom redovne kontrole prometa zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 38-godišnji muškarac.

Provedenom kontrolom utvrđeno je kako je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita za bilo koju kategoriju, čime je počinio teži prometni prekršaj. Također je utvrđeno da prilikom postupanja nije imao kod sebe osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi mogao potvrditi svoj identitet.

Zbog utvrđenih prekršaja vozač je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a protiv njega je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Makarskoj.

U optužnom prijedlogu policija je predložila da se okrivljenik proglasi krivim te da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, uzimajući u obzir težinu prekršaja i da je osoba ponavljač težih prometnih prekršaja.

Nakon dovođenja pred nadležni sud, sud je donio odluku o zadržavanju u trajanju od 15 dana, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena po završetku prekršajnog postupka.