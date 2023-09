U Ljubuškom muk o nasilju Denisa Buntića: Nitko ne želi govoriti o slučaju koji je šokirao sve

"Ne radi to, nisam zaslužila. Dijete je čekalo tri sata, napio si se. Ne možeš se tako ponašati " ... "Izlazi k***o ti ćeš meni nered praviti, ubit ću te" ...

Ovo je tek dio desetominutnog iznimno mučnog i na trenutke zastrašujućeg audio snimka, svađe između Klare Buntić, koju tuče suprug Denis Buntić, posrnula nekadašnja rukometna zvijezda iz Ljubuškog koja je na posljednjim fotografijama izgledala neprepoznatljivo.

Ovaj je slučaj jedan u nizu onih o obiteljskome nasilju koji su uzdrmali sve zemlje posljednjih mjeseci. Audio zapis napravila je supruga kako bi dokazala nasilje, a onda ga je podijelila s javnošću uz objašnjenje da joj je to zapravo posljednja crta obrane nakon više slučajeva opetovanoga nasilja, piše Večernji list.

Cijelo vrijeme oboje spominju malo dijete koje spava u susjednoj sobi. Povod za obračun, kako se može rekonstruirati, je njezino inzistiranje da idu kući nakon što su prije četiri večeri u Mostaru bili kod prijatelja gdje se navodno konzumirala i droga.

Činilo joj se kako je njihovo dijete virozno zbog čega je inzistirala da idu kući, a zamjerila je i suprugu kako je pijan sjeo za upravljač vozila. Sve je kulminiralo u obiteljskoj kući. Ona je nakon žestoke svađe ipak uspjela pobjeći nakon što je Denisa istjerala iz sobe s objašnjenjem da se želi presvući.

"On ima 160 kg, a ja 50. Nemoguće je da se čovjek obrani, da čovjek stane i postavi se. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge to je neprepoznatljiv čovjek. On je mene odlučio ubiti. Da nisam pobjegla bila bih mrtva na licu mjesta", ispričala je Klara Buntić.

Denis i Klara i ranije su imali problema, a po njezinim riječima također je bila izložena nasilju. Prijavila je odmah slučaj nasilja policiji koja je izašla na lice mjesta. Uhitila ga je, te su pregledom kuće utvrdili da on posjeduje poveći arsenal oružja. Tužiteljstvo Županije zapadnohercegovačke zatražilo je određivanje pritvora, no Sud u Ljubuškom je odlučio pustiti ga iz pritvora i naložiti mjere zabrane prilaska supruzi. Problem je međutim, tvrdi Klara, kako na tome sudu desetljećima radi njegova majka, da je tužitelj njegov kum, a njegova majka je pak njegova odvjetnica. Svejedno, tužiteljstvo se žalilo i ponovno zatražilo njegovo pritvaranje kako ne bi mogao ponoviti nasilje ili eventualno utjecati na svjedoke, te prikriti dokaze.

Njezin suprug je najmanje dva i pol puta teži od nje, te je bivši profesionalni rukometaš. To mu je bio drugi brak, a iz prvoga ima dvoje djece koji s majkom žive također u Ljubuškom. U ovome gradu danas muk. Nitko ne želi govoriti o teškome slučaju koji je šokirao sve. Tek institucije šturo izvješćuju o potezima koji su poduzeli oko ovoga slučaja. Iz policije su naveli kako su o svemu izvijestili tužiteljstvo koja je poduzelo sve potrebne mjere. U ovoj pak instituciji potvrdili su kako je Buntić optužen i za tuču iz 2019. godine i nanošenja težih tjelesnih ozljeda. A taj se slučaj također nalazi pred Općinskim sudom u Ljubuškom.

Sportaši na ulici

"U tijeku je postupak zbog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda iz članka 172 stavak 1. Kaznenog zakona Federacije BiH. Postupak je u fazi glavne rasprave, čeka se na saslušanja svjedoka po prijedlogu stranaka, a ti svjedoci se nalaze u inozemstvu", naveli su iz Općinskog suda Ljubuški, javlja Večernji list.

Upravo je to razdoblje kada se Buntić oprostio od rukometa. Jedno je vrijeme, jako kratko, imao kafić u centru ovoga hercegovačkog grada, a zatim se pričalo kako sa sadašnjom suprugom sele u Zagreb gdje je navodno trebao pokrenuti restoran. No, to se nije dogodilo. Jednako kao niti angažiranje u njegovu prvome klubu Izviđaču gdje je potekao i ostvario respektabilnu rukometnu karijeru. Kasnije je branio boje ponajboljih klubova Europe Ademar Leóna, Kielcea te Pick Szegeda. Za Rukometnu reprezentaciju Hrvatske nastupao je duže od desetljeća, a oprostio se 2018. Osvojio je dva srebra na svjetskim prvenstvima u Tunisu i Hrvatskoj, srebro i broncu na europskome u Austriji i Srbiji, te broncu na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Vjerojatno najbolji komentar cijeloga slučaja dala je također proslavljena sportašica Ivana Brkljačić koja nije uljepšavala ovo obiteljsko nasilje, ali je upozorila na iskušenja profesionalnih sportaša kad završe karijere.