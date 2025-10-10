U kući pronađeno tijelo muškarca

Na koprivničkom području jučer u podnevnim satima pronađeno je beživotno tijelo 78-godišnjeg muškarca, izvijestila je Policijska uprava koprivničko-križevačka. Tijelo je pronađeno u kući nakon zaprimljene dojave.

Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica iz Varaždina, uz pomoć policijskih službenika. Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti ovog slučaja, piše Index.