U kući čuvao pet ručnih bombi, sve ih dragovoljno predao policiji

Zadarskoj policiji je jučer građanin dragovoljno predao pet ručnih bombi M75, koje je izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu.

Pozivamo sve građane koji još negdje u svojim domovima čuvaju, skrivaju ili pronađu ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da pozivom na broj 192 učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija, a sve kako bi učinili svoje okruženje sigurnijim.

Oružje i eksplozivna sredstva nemojte sami donositi u policijske postaje kako ne bi došlo do aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već će ih stručno osposobljeni policijski službenici nakon poziva preuzeti na siguran način.

"Također podsjećamo građane kako u sklopu akcije „Manje oružja, manje tragedija“, osim što bez sankcija mogu predati ilegalno oružje, bez sankcija mogu predati i zaostala zabranjena pirotehnička sredstva (redenici i petarde) koja spadaju u kategorije F2 i F3", poručuju iz PU zadarske.