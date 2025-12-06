U KRVI 2,8 PROMILA Pijana vozačica (31) s četvero maloljetne djece izazvala sudar

Jučer, u 18,10 sati, u mjestu Sustjepan, 31-godišnja hrvatska državljanka je upravljala osobnim vozilom splitskih registarskih oznaka krećući se Sustjepanskom obalom.

Ulaskom u desni pregledni zavoj, nije prilagodila brzinu kretanja osobinama i stanju ceste te je udarila zadnji dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje je bilo zaustavljeno u koloni.

U vozilu se uz vozačicu nalazilo i četvero maloljetne djece.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je 31-godišnja vozačica vozilom upravljala pod utjecajem alkohola od 2,80 g/kg.

Vozačica je prevezena u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na daljem liječenju, a brigu o djeci su preuzeli članovi obitelji.

Policija će o ovom događaju službenim dopisom obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Dubrovnik kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 31-godišnjakinje slijedi podnošenje prekršajnog naloga kojim će se kazniti novčanom kaznom od 1.710 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.