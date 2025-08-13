U kojim europskim zemljama se najdulje radi? Razlika je velika

Prosječan broj godina koje Europljani provedu radeći raste diljem kontinenta, no razlike među državama i dalje su velike. Euronews Business usporedio je podatke kako bi objasnio zašto.

Očekivani životni vijek u EU posljednjih desetljeća raste, a s njim i dob za umirovljenje u mnogim zemljama, što znači da ljudi sve više godina provode na radnom mjestu, pišu Euronews.

Prema podacima Eurostata, 2024. godine prosječni očekivani radni vijek u EU iznosio je 37,2 godine. To je povećanje od 2,4 godine, odnosno 7%, u usporedbi s 2014., kada je iznosio 34,8 godina.

Unutar EU očekivani radni vijek kreće se od 32,7 godina u Rumunjskoj do 43,8 godina u Nizozemskoj. Ako se uključe zemlje kandidatkinje za članstvo i države EFTA-e, raspon ide od 30,2 godine u Turskoj do 46,3 godine na Islandu. Što objašnjava velike razlike u očekivanom radnom vijeku u Europi?

Koliko godina Europljani rade?

S nekoliko iznimaka, očekivano trajanje radnog vijeka u Europi uglavnom slijedi geografske obrasce. Najdulje radne živote imaju sjevernoeuropske zemlje, posebice nordijske. Island je na vrhu ljestvice, slijede ga Nizozemska (43,8 godina) i Švedska (43 godine). Danska (42,5 godina), Norveška (41,2 godine) i Finska (39,8 godina) također imaju visoke vrijednosti te se sve nalaze među 10 od 35 analiziranih europskih zemalja.

Zapadnoeuropske zemlje uglavnom imaju iznadprosječno trajanje radnog vijeka. Švicarska (42,8 godina), Irska (40,4 godine) i Njemačka (40 godina) prelaze granicu od 40 godina i nalaze se među prvih deset. No, Francuska (37,3 godine), Belgija (35 godina) i Luksemburg (35,6 godina) bliže su ili ispod prosjeka EU od 37,2 godine.

Najnoviji dostupni podatak za Ujedinjeno Kraljevstvo je iz 2018., kada je radni vijek iznosio 39,2 godine. S obzirom na rastući trend u EU, trenutačna brojka vjerojatno je viša.

U južnoj Europi podaci su šarolikiji. Portugal (39,3 godine) i Malta (39 godina) imaju relativno dugo radno razdoblje, dok Italija (32,8 godina), Grčka (34,8 godina) i Španjolska (36,5 godina) bilježe znatno kraće vrijednosti.

Istočnoeuropske zemlje uglavnom su oko ili malo ispod prosjeka EU. Mađarska (37,4 godine) stoji solidno, dok Rumunjska (32,7 godina) i Bugarska (34,8 godina) bilježe znatno kraći radni vijek.

Najkraće trajanje rada zabilježeno je u jugoistočnoj Europi i na Balkanu, uključujući Tursku (30,2 godine), Sjevernu Makedoniju (31,5 godina) i Crnu Goru (32,1 godina). Sve tri zemlje su kandidatkinje za članstvo u EU, a podaci za Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru temelje se na statistikama iz 2018. godine, prenosi N1.