U KBC-u Split dostupan zahvat kojim se liječi uznapredovala rizartroza

U KBC-u Split dostupan je zahvat kojim se liječi uznapredovala rizartroza - osteoartritis baze prve metakarpalne kosti odnosno palca šake. Do sada su uspješno operirana tri pacijenta koja su imala uznapredovali oblik rizartroze, a konzervativne metode liječenja više nisu pokazivale učinak na njihovo stanje. Pacijenti imaju odličan postoperacijski tijek, više ne osjećaju boli pri hvatu palca i kažiprsta te im predstoji fizikalna terapija.

Rizartroza se češće javlja kod starijih osoba i predstavlja 10% svih oblika artritisa. Optimalan hvat palca i kažiprsta ključan je u svakodnevnom životu. Zbog učestalih kretnji i intenzivnih sila, zglob je palca podložniji gubitku hrskavice i osteoartritisu što rezultira gubitkom snage i fleksibilnosti te osjećajem boli.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Operacijske zahvate, prema modificiranoj metodi Burton-Pellegrini, izveo je specijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije dr. Goran Tintor pod mentorstvom gostujućeg plastičnog kirurga prof. dr. sc. Krešimira Bulića iz KBC-a Rebro. Zahvat uključuje odstranjenje artritisom zahvaćene trapezne kosti i rekonstrukciju ligamenta s interpozicijom polovice tetive mišića flexor carpi radialis.

„Od početka rada u bolnici, kirurgija šake se pokazala kao fascinantna i 'životna' grana kirurgije. Svidjelo mi se što raznim postupcima možemo pacijentima povećati, kako kvalitetu života, tako i radnu osposobljenost. Tijekom specijalističkog usavršavanja u KBC-u Rebro, radio sam s prof. Bulićem na raznim entitetima iz kirurgije šake, uključujući i rizartrozu. Stoga me veseli da je zahvat sada dostupan i u splitskoj bolnici“, kazao je dr. Tintor koji je uspješno odradio edukacije iz kirurgije šake u Danskoj, Mađarskoj, Italiji, Portugalu i ortopedskim centrima u Hrvatskoj.

Sustavni napredak starijih i uvođenje novih postupaka u kirurgiji šake ne bi bilo moguće bez potpore predstojnika Klinike za kirurgiju prof. Zdravka Perka, v.d. predstojnika Zavoda za traumatologiju i ortopediju dr. Matka Rošina i predstojnika Zavoda za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i opekline dr. Josipa Banovića, kao i vrijednog rada educiranih medicinskih sestara/tehničara i anesteziološkog tima. „Na ambulantnim pregledima u našoj bolnici nailazimo na pacijente koji trpe jake bolove i izostanak funkcije palca stoga vjerujemo da bi im ovaj postupak omogućio povratak u normalu. Pozdravljam svaku inicijativu koja doprinosi razvoju struke, osobito kada dolazi od mladih i motiviranih kolega. Nadam se da će ovakvi pomaci biti poticaj za daljnji stručni razvoj cijelog tima“, istaknuo je dr. Banović.

Na operacijskom zahvatu su, uz dr. Tintora i dr. Bulića, sudjelovali i anesteziolog Ines Petrović, specijalizantica plastične kirurgije Miranda Buljan, instrumentarke Mia Buljubašić Madir, Sara Caktaš, Marita Eterović i Matea Guć te anesteziološka tehničarka Ivana Jakus.