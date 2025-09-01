U Kaštelima pronađena plantaža marihuane

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela su dana 28. kolovoza 2025. godine u mjestu Kaštel Štafilić, prilikom postupanja u masliniku uočili 23 stabljike marihuane, visine od 80 do 220 centimetara koje su oduzete uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz čl. 190. st. 2. Kaznenog zakona, istoga dana uhićen je 54-godišnji muškarac s područja Kaštel Novog. Sljedećeg dana, 29. kolovoza 2025. godine, temeljem naloga Županijskog suda u Splitu, obavljene su pretrage vozila i doma te drugih prostorija koje koristi osumnjičeni. Tijekom pretrage vozila pronađena je manja količina droge marihuane, dok je pretragom doma pronađena jedna grana osušenih cvjetova droge marihuane ukupne težine 15 grama.

Po dovršenom istraživanju protiv 54-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.