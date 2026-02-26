U Kaštel Gomilici otvoren Sportsko-rekreacijski centar “Milinkovo” vrijedan 1,5 milijuna eura

U današnjem svijetu prepunom digitalnih sadržaja, Grad Kaštela se fokusira na stvaranje kvalitetnih prostora za djecu i mlade gdje se mogu družiti i baviti sportskim aktivnostima na otvorenom. Izgradnja i revitalizacija dječjih igrališta ključni su dio tog procesa.

Danas je u Kaštel Gomilici otvoren Sportsko-rekreacijski centar "Milinkovo" čija je izgradnja koštala 1,5 milijuna eura.

Na prostoru se nalazi igralište za nogomet i košarku, teren s umjetnom travom, fitness zona, teren za boćanje, dječje igralište te ugostiteljski objekt.

- Posebno sam ponosan što smo danas otvorili ovaj rekreativni centar koji će biti mjesto za sport, druženje i rekreaciju svih generacija. Najvažnije je kako će ovaj centar biti otvoren za našu djecu, koja će tu moći trenirati ali se i kvalitetno družiti. Nogometni klub Gošk iz Kaštel Gomilice upravljat će centrom, i vjerujem, kako će centar dobro doći onima koji žive u ovom dijelu Gomilice - kazao je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

Ivanović, također, ističe kako je Grad Kaštela u proteklim godinama izgradio oko 30 dječjih i rekreativnih igrališta diljem Kaštela, a nastavit će raditi i na budućim projektima čim se osiguraju potrebna zemljišta.