U jednoj ulici u Splitu trajat će radovi narednih deset dana. Evo gdje

U Osječkoj ulici danas su započeli radovi na sanaciji kolnika koje izvodi tvrtka Cestar d.d., a zahvat obuhvaća dionicu od križanja s Vukovarskom ulicom do križanja s Ulicom Matice hrvatske.

Prema najavi, radovi će se odvijati u šest faza, a planirano trajanje je 10 radnih dana – od ponedjeljka, 26. siječnja, do petka, 6. veljače 2026. godine. Izvođač napominje kako je moguć i produžetak rokova u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa, koja će se prilagođavati dinamici radova i stanju na terenu, a sve u skladu s važećim propisima.

"Građani se pozivaju na strpljenje te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute na gradilištu", javljaju iz Grada Splita.