U jagodama iz Egipta otkriven pesticid koji može ozbiljno ugroziti zdravlje

U voću iz Egipta pronađena je štetna kemikalija, izvijestili su iz europskog sustava za sigurtnost hrane.

Riječ je o zamrznutim jagodama podrijetlom iz Egipta koje su preko Makedonije i Italije trebale stići na hrvatsko tržište. U njima je otkriven iznimno štetan i zabranjen pesticid klorfenapir koji se ne smije koristiti u EU.

Srećom, uzorak je uzet na granici pa jagode na koncu nisu dospjele na prodajna mjesta u Hrvatsku. Inspektori su naredili da ih se odmah uništi. Utvrđena je razina od 0,034 mg/kg klorfenapira.

Brojne znanstvene studije i pokusi na glodavcima otkrili su iznimnu toksičnost tog pesticida. Problem je što još ne postoji specifičan protulijek, odnosno antidot za trovanje tom tvari, pa je stopa smrtnosti od aktunog trovanja iznimno visoka.

Simptomi trovanja su atipični, a dijagnoza zbog toga često zakašnjela. No, ovdje govorimo o trovanju visokim razinama klorfenapira udisanjem čestica ili oralnim unosom.

Takvo trovanje ne može nastupiti konzumiranjem blago do umjereno kontaminiranog voća i povrća. No, ako se konzumiraju često i kroz dulje vrijeme, rizik po zdravlje je prilično velik. Dokazano je, naime, kako pesticid u visokim dozama trajno oštećuje živčani i mišićni sustav, srce, jetru.

“Trovanje klorfenapirom je vrlo smrtonosno; većina pacijenata razvija visoku temperaturu i doživljava mentalne poremećaje unutar četiri do 21 dana.

Gotovo svi pacijenti s teškim trovanjem klorfenapirom pokazuju progresivne i pogoršane simptome oštećenja živčanog sustava, uključujući umor, visoku temperaturu i promijenjeno stanje svijesti”, navodi se u jednoj od zdravstvenih studija.

Dok Europska unija zabranjuje korištenje tog presticida i njegovu prisutnost u hrani, u mnogim zemljama – poput Egipta – on se i dalje slobodno koristi na poljoprivrednim usjevima.