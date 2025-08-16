U istoj večeri preminule dvije bebe zbog infekcije. Uzrok je deterdžent?

Dvije prijevremeno rođene bebe umrle su u roku od nekoliko sati tijekom noći između 12. i 13. kolovoza. Odmah je pokrenuta istraga - a za sve bi mogao biti kriv deterdžent.

Bile su smještene na odjelu intenzivne njege novorođenčadi bolnice u Bolzanu, na sjeveroistoku Italije. Vjeruje se da su bolovale od infekcije protiv koje se njihov slab imunološki sustav nije mogao boriti. Liječnici su izolirali bakteriju odgovornu za infekcije: Serratia.

Nakon početnik istraga, posumnjali su da bi jedan od uzroka mogao biti kontaminirani deterdžent za pranje posuđa, koje su zdravstvene vlasti hitno povukle iz svih bolničkih ustanova u pokrajini.

Južnotirolska zdravstvena uprava naglasila je da je riječ o mjeri predostrožnosti , ali da se smatra da je hitno djelovanje potrebno kako bi se zaštitilo zdravlje najranjivijih pacijenata, prenosi Dnevnik.hr.

U Jedinici intenzivne njege za novorođenčad trenutačno je hospitalizirano deset prijevremeno rođenih beba čije je zdravstveno stanje stabilno. Uprava bolnice naglašava da rodilište i svi ostali odjeli i službe bolnice u Bolzanu rade normalno i bez ikakvih poremećaja - kod dezinfekcije instrumenata, soba i medicinskih uređaja koriste se različiti certificirani proizvodi, čija je sigurnost neupitna.

Istraga se nastavlja.