U Iranu je gadno, vlast puca po prosvjednicima: "Mrtvačnice su prepune, ubijaju mlade ljude"

U Iranu je u trećem tjednu masovnih protuvladinih prosvjeda poginulo više od 500 ljudi, prema podacima američke organizacije za ljudska prava. Istodobno, vlasti već više od 72 sata održavaju gotovo potpuni prekid internetskih i telefonskih veza.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Teheran zatražio pregovore, ali i da Sjedinjene Države razmatraju vojne opcije, na što je Iran zaprijetio odmazdom. Prosvjedi i napetosti prelili su se i izvan zemlje, a incidenti su zabilježeni u Los Angelesu i Londonu. Iranske vlasti za nerede optužuju SAD i Izrael.

Prema dostupnim podacima, ubijeno je najmanje 544 prosvjednika, uveden je gotovo potpuni prekid interneta, a iranski vrhovni vođa javno je zaprijetio Trumpu karikaturom.

Svjedočanstva iz iranskih bolnica govore o kaosu i velikom broju ranjenih vatrenim oružjem. Liječnici opisuju neprestane hitne intervencije nad prosvjednicima s prostrijelnim ranama, dok se bolnice bore s preopterećenjem. U bolnici u Mašhadu liječnik je ispričao da je pokušavao reanimirati 22-godišnju djevojku pogođenu bojevim streljivom, no nije preživjela.

Zbog informacijske blokade nije moguće neovisno potvrditi razmjere stradanja, no pojedina bolnička svjedočanstva govore o desecima mrtvih u jednoj noći. Stanovnici Teherana, koji povremeno uspijevaju komunicirati putem satelitskih veza, opisuju kontinuirane noćne prosvjede, pucnjavu, masovnu upotrebu suzavca i prepune mrtvačnice.

Liječnici upozoravaju da su zdravstvene ustanove na rubu kolapsa. U više bolnica u Teheranu i drugim gradovima zabilježeni su stotine mrtvih i ranjenih u samo nekoliko dana, a zdravstveni radnici situaciju opisuju kao izuzetno tešku, uz navode da se prosvjednici, uglavnom mladi ljudi, ubijaju bez milosti.