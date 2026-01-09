Close Menu

U humanitarnom turniru '4 kafića' prikupljeno 44.200 eura za udrugu 'Naša dica'

Gotovo 80 tisuća eura prikupljenih u dvije godine nije mala stvar, a organizatori već najavljuju ovogodišnji turnir s porukom da su rekordi tu da se ruše

Organizatori humanitarnog malonogometnog turnira "4 kafića Kaštela" skupili su 44.200 eura za kaštelansku udrugu "Naša dica". Sinoćnjim posjetom organizatora turnira spušten je zastor na još jedno humanitarno događanje, a iznos koji je skupljen veći je za 10 tisuća eura nego prošle godine.

- Događaj koji smo nastavili u Kaštelima nakon 20 godina igranja u Splitu, pokazao.se kao pun pogodak. Posebno moramo zahvaliti svima onima koji su nas podržavali - igračima, prijateljima, estradnim imenima koji izdvoje svoje dragocjeno vrijeme kako bi ovaj događaj učinili većim te medijski zanimljivijim. Zahvaljujemo i medijima koji su nas pratili te Gradu Kaštela na čelu s gradonačelnikom Ivanovićem koji ima sluha za ovakva događanja i njegova podrška daje nam vjetar u leđa, pojašnjavaju organizatori.

Namjera "Prvenstva svita na male branke" je učiniti ovaj turnir tradicionalnim, a sudeći po posjećenosti u ove dvije godine, na dobrom su putu.

- U prvoj godini održavanja turnira prikupljeno je 34 500 eura za Centar "Mir" u Rudinama, čime smo ljestvicu postavili jako visoko. Na početku ovogodišnjeg izdanja zasigurno bi potpisali za takav iznos ali uvođenjem QR kodova i aukcijama dresova našeg Hrvoja Ljubičića Hrce ljestvica se podigla više. Drago nam je što smo na ovaj način pomogli udruzi koja radi s djecom s poteškoćama u razvoju i ponosni smo na sve vas koji ste sudjelovali na bilo koji način', poručuju organizatori.

Iz udruge "Naša dica" posebno su zahvalni na trudu i volji svih igrača, organizatora, volontera i svih građana koji su uplatili čak i simboličan iznos za njihovu udrugu.

- Danas su nas posjetili organizatori humanitarnog turnira 4 kafića Kaštela, Prvenstvo svita na male branke i Day & night bar Kauri i tom prilikom uručili ček našoj udruzi. Ova gesta za nas ima posebno značenje jer iza nje stoje trud, zajedništvo i iskrena želja da se pomogne onima kojima je to najpotrebnije – djeci s teškoćama i njihovim obiteljima.

Od srca zahvaljujemo svima koji su sudjelovali, pomogli i donirali. Svaki doprinos, bez obzira na veličinu, dio je ove lijepe priče.

Zahvaljujemo i Hajduk digital TV na prijenosu turnira, podršci kojom su ovu humanitarnu priču približili široj javnosti i našim roditeljima koji nisu mogli doći s djecom.

Veliko hvala i voditeljici i voditelju programa, (koji je došao čak iz Zagreba), na profesionalnosti, energiji i toplini kojom su doprinijeli cijelom događaju.

Ovakvi trenuci podsjećaju nas da humanost, solidarnost i zajedništvo još uvijek imaju snažno mjesto u našem društvu. Hvala što ste uz nas!

Male branke, veliko srce ', kazali su iz udruge 'Naša dica'.

