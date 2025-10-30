U Hrvatsku stiže 'ubojica cijena': Većina proizvoda stoji manje od 2 eura, evo o čemu se radi

Nizozemski maloprodajni lanac Action, poznat po svom pristupu diskontnih cijena, uskoro dolazi u Hrvatsku. Ovaj lanac, s više od 3000 prodavaonica u 13 europskih zemalja, poznat je po širokom asortimanu od preko 6000 proizvoda, od kojih je čak dvije trećine dostupno za manje od 2 eura. Action je popularan i poznat po nadimku “ubojica cijena” zbog svoje poslovne filozofije koja se temelji na izuzetno povoljnim cijenama, piše Danica.hr.

U Hrvatskoj, Action će se natjecati s velikim maloprodajnim lancima poput Pepca, Tedi, KiK-a i djelomično Pevexa, nudeći konkurentnu ponudu proizvoda iz 14 kategorija, uključujući multimediju, osobnu njegu, igračke, uradi-sam programe, te hranu i piće s dugim rokom trajanja. Kako bi se pripremili za dolazak, Action je već pokrenuo službenu internetsku stranicu na hrvatskom jeziku.

Planovi za širenje na hrvatsko tržište uključuju otvaranje trgovina u postojećim retail parkovima. Prvi Actionovi prodajni prostori trebao bi biti smješteni u retail parkovima u Sesvetama (Park & Shop) i Ivancu kod Varaždina (Stop Shop). Lanac trenutno traži voditelje i asistente voditelja poslovnica, a prema neslužbenim informacijama, planiraju otvoriti desetak prodajnih mjesta u našoj zemlji već iduće godine.

Za sada, Action ne namjerava graditi nove objekte, već će se fokusirati na preuzimanje postojećih prostora unutar trgovačkih centara. Ovaj pristup smanjuje početne investicije i omogućuje brže širenje na tržište.

Action je u međuvremenu postavio temelje za ozbiljan poslovni ulazak u Hrvatsku, već su osnovali tvrtku u Zagrebu, a s planiranim otvaranjem novih trgovina u 2024. godini, ova nizozemska maloprodajna zvijezda sigurno će donijeti novu konkurenciju na tržište.