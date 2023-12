U Hrvatskoj uhićen Vladimir Jovančić!

Vladimir i Boris Jovančić bili su dio međunarodne kriminalne grupe koja je u ožujku ove godine u Italiji organizirala bijeg Artema Ussa, sina guvernera Krasnojarskog kraja u Rusiji.

Prema pisanju portala Istraga.ba, vlasti SAD-a traže izručenje državljanina BiH koji je povezan s organiziranjem bijega Artema Ussa, sina ruskog guvernera bliskog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji je u tom trenutku bio u kućnom pritvoru u Italiji.

Vladimir Jovančić, prema riječima saveznih tužitelja u Brooklynu, priveden je u Hrvatskoj pod američkim optužbama da je pomagao Ussu da pobjegne iz Italije u Rusiju prije njegova izručenja SAD-u. Uss je 2022. optužen za isporuku vojnih tehnologija kupljenih od američkih proizvođača ruskim kupcima, prenosi Jutarnji list.

FBI New York, along with our partners @EDNYNews announced the indictment of Vladimir Jovancic for aiding in escape of alleged smuggler Artem Uss. https://t.co/juLqMVdslA pic.twitter.com/BcZJXHKFD3

— FBI New York (@NewYorkFBI) December 5, 2023