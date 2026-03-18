U Hrvatskoj se trend mijenja! Zdravstveni radnici konačno vraćaju nadu u hrvatski sustav: "Četvero liječnika otišlo iz Hrvatske, a čak devet ih se vratilo"

Sve više medicinskih sestara i liječnika koji su posljednjih godina napustili Hrvatsku odlučuje se na povratak. Riječ je o trendu koji bi mogao ublažiti dugogodišnji problem nedostatka kadra u zdravstvenom sustavu, a razlozi povratka su različiti – od poboljšanih uvjeta rada u Hrvatskoj do promjena u zemljama u koje su odlazili.

Jedna od onih koja se vratila je i prof. dr. sc. Iva Bilić Čače, predstojnica Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka, koja je 2016. otišla u Irsku, u jedan od vodećih svjetskih neonatalnih centara - National maternity hospital u Dublinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Razlog odlaska je zato što sam željela vidjeti kako ljudi rade u vrhunskom neonatološkom svjetskom centru, kako se radi najbolja neonatologija koja je tada postojala", kazala je za Dnevnik.hr.

Iako je u inozemstvu stekla vrijedno iskustvo i imala priliku ostati, povratak u Hrvatsku bio je dio njezina plana: "Prema svom prvotnom planu, vratila sam se kući i ta odluka za mene nije bila teška jer sam ja znala da se želim vratiti doma i da želim nastaviti raditi u svojoj domovini."

Podaci pokazuju da je od 2018. do kraja prošle godine u inozemstvo otišlo 907 liječnika, najviše u Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Austriju, Švicarsku i Irsku. No prošle godine prvi put broj odlazaka nije višestruko nadmašio broj povrataka – otišlo ih je 72, a vratilo se 67.

Trend se nastavlja i ove godine

"Trend je još bolji, u prva dva mjeseca ove godine svega četvero liječnika otišlo iz Hrvatske, a čak devet ih se vratilo", rekao je doc. dr. sc. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Slična situacija bilježi se i kod medicinskih sestara. Prošle godine 130 ih je otišlo raditi u inozemstvo, dok se njih 221 vratilo u Hrvatsku.

"Ove godine imamo neki osjećaj da će trendovi biti još i veći. Već sad od početka godine imamo više od 30, 40 upita sestara kakva je procedura što se tiče Komore kad se vrate kod nas u Hrvatsku", kaže Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara za Dnevnik.hr.

Razlozi povratka nisu jednoznačni. Stručnjaci ističu kako su u igri i bolji uvjeti u Hrvatskoj, ali i promjene u državama u koje su zdravstveni radnici odlazili.

"Morali bismo napraviti detaljnije istraživanje o tome, ali sigurno ima i jednih i drugih uvjeta. Dakle, i boljih uvjeta u RH u kontekstu boljih plaća nego kad su oni odlazili prije možda sedam ili 10 godina, ali i promjena u državama u koje su otišli u kontekstu primarno opće sigurnosti", ističe Luetić.

Komora medicinskih sestara provela je i anketu među povratnicima, a neki su razlozi već jasni.

"Najviše zbog sigurnosti, odlazaka djece u školu, žele da se djeca školuju u RH, onda je skupoća života, tj. stanova u inozemstvu, pogotovo u Irskoj, Njemačkoj. Tako na neki način su iskalkulirali da je ipak možda povoljno se vratiti u ovom trenutku u RH", kaže Gazić.

Dobar trend bilježi i Komora zdravstvenih radnika, gdje raste interes za povratak i ponovno dobivanje licence.

"30-ak ljudi je zatražilo povratak u Hrvatsku, odnosno zatražilo je izdavanje licence Hrvatske komore zdravstvenih radnika i to su upravo medicinsko-laboratorijski djelatnici", rekla je Katja Puljčan, predsjednica Komore.

Zašto se vratiti - svatko ima svoju računicu. Pozitivan trend je tu. Ipak, oni koji trebaju riješiti kadrovske probleme u zdravstvu imaju još puno posla.