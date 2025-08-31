U Hrvatskoj se sve više troši ovaj lijek, vlada zabrinutost

Prema podacima HALMED-a, u Hrvatskoj je 2024. godine izdano 28 posto više lijekova za dijabetes tipa 2 koji ujedno potiču i gubitak tjelesne mase – semaglutida (Ozempic) i liraglutida (Saxenda) – nego godinu ranije. Očekuje se i daljnji rast potrošnje jer je od svibnja na tržištu dostupan Wegovy, prvi lijek iz skupine semaglutida registriran isključivo za mršavljenje.

Mršavljenje ili dijabetes?

Semaglutid i liraglutid pomažu u regulaciji šećera u krvi i smanjenju apetita. Propisuju se osobama s indeksom tjelesne mase (BMI) većim od 30, odnosno između 27 i 29 ako imaju dodatne zdravstvene rizike poput predijabetesa, povišenog tlaka ili kardiovaskularnih bolesti.

Većina tih lijekova prvenstveno je namijenjena liječenju dijabetesa tipa 2, dok se za regulaciju tjelesne mase izravno odobravaju samo Saxenda (liraglutid) i Wegovy (semaglutid). HALMED, međutim, vodi evidenciju o ukupnom broju izdanih pakiranja, pa nije moguće razdvojiti koliko ih se koristi za liječenje dijabetesa, a koliko za mršavljenje.

Broj dijabetičara gotovo nepromijenjen

Povećanje potrošnje lijekova ne može se povezati s rastom broja oboljelih. Prema podacima HZJZ-a, u Hrvatskoj je 2023. bilo registrirano 395.000 dijabetičara, a u 2024. godini njih 396.000 – gotovo jednako kao i ranije.

Potrošnja u brojkama

HALMED podatke prati prema djelatnim tvarima, a ne prema komercijalnim nazivima. To znači da statistika obuhvaća ukupnu potrošnju lijekova dostupnih u Hrvatskoj 2023. i 2024. godine: semaglutid (Ozempic i Rybelsus) te liraglutid (Saxenda, Victoza i Xultophy).

2023. izdano je 207.636 pakiranja, ukupne vrijednosti 16,2 milijuna eura.

2024. izdano je 266.012 pakiranja, vrijednih gotovo 21 milijun eura.

Riječ je o rastu potrošnje od 28 posto i prihoda od 30 posto.

Wegovy tek stigao

Lijek Wegovy Europska agencija za lijekove odobrila je još 2022., no u Hrvatskoj je dostupan tek od svibnja ove godine. Prvi službeni podaci o njegovoj potrošnji očekuju se tek sljedeće godine.

HZZO djelomično pokriva troškove semaglutida i liraglutida kada se propisuju u terapiji dijabetesa tipa 2, uz obaveznu doplatu pacijenata. Lijekovi koji su namijenjeni isključivo mršavljenju – poput Saxende i Wegovyja – u cijelosti se plaćaju iz vlastitog džepa.